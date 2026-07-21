Oroscopo del 21 luglio 2026

Ariete

La giornata è piena di novità, di passione e poiché di carattere amate stupire ed essere stupiti sarete al centro dell’attenzione.

Toro

La giornata ha qualche piccola delusione o, magari, qualche cambiamento lavorativo non si concretizza ancora.

Gemelli

La giornata per voi è confusa e, diciamolo, a libera interpretazione, tanti gli aspetti ma tutti vanno da soli e non vi ascoltano.

Cancro

Oggi tutto è leggero, giornata serena, con incontri tra amici e relazioni positive. Anche le finanze hanno un momento favorevole.

Leone

Oggi, con il passaggio del Sole nel vostro segno, non ci sono aspetti negativi, realizzate tutto ciò che desiderate.

Vergine

La giornata ha momenti sì e no; pensate a voi, ma non come fate sempre escludendo gli altri.

Bilancia

La giornata ha qualche difficoltà a causa del vostro umore, che oscillerà di continuo; non accogliete negatività e captate solo le azioni fortunate.

Scorpione

La giornata vi farà sentire importanti, lungimiranti, capaci di forgiare il vostro destino. Non vi fermerete davanti a nulla pur di dire la vostra.

Sagittario

La giornata inizia alla grande, il passaggio del Sole in un segno amico vi galvanizza e vi fa percepire tutto il mondo con il vostro proverbiale ottimismo.

Capricorno

La giornata richiede pazienza, siete dei lavoratori instancabili, sempre concentrati sulle vostre responsabilità.

Acquario

Giornata complessa, come sempre in questo periodo dell’anno, il Sole passa in opposizione, l’energia fisica e mentale si affievolisce e tutto vi pesa.

Pesci

Oggi dovrete mettere a posto cose che da tempo sono lì, ora non c’è la possibilità di scappare.