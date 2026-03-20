Oroscopo del 20 marzo 2026

Ariete

Anche in amore siete vincenti, potete dichiararvi o fare conquiste, esprimete i vostri sentimenti e parlate con il cuore, non con l’orgoglio.

Toro

In amore vi chiederanno di agire con determinazione, mentre voi volete solo fuggire.

Gemelli

Oggi è un giorno adatto per concludere accordi vantaggiosi, o trovare soluzioni a questioni in pausa.

Cancro

Per fortuna alcuni pianeti che stazionano ancora nel segno amico dei Pesci vi sostengono e vi impediranno i grossi scivoloni che l’emotività potrebbe causare.

Leone

Ottimo momento per gli studenti che godranno di una forte volontà e grande lucidità mentale, che può regalare successi scolastici e sviluppi futuri.

Vergine

Chi deve ancora risolvere qualche insicurezza, o una vera e propria disputa, chieda il consiglio di un amico fidato, che potrebbe dare una mano a recuperare modo e intenti.

Bilancia

In amore rimanete spontanei e intriganti per interessare chi vi interessa. Sarà vincente anche avere un dialogo aperto.

Scorpione

Per i lavoratori dipendenti possibili apprezzamenti o riconoscimenti per l’impegno sul lavoro.

Sagittario

Il lavoro rimane l’aspetto più soddisfacente della settimana. Compresi eventuali hobby e attività ricreative, le cose che fate per voi vi daranno molte soddisfazioni.

Capricorno

Le cose cambiano, il Sole passa in Ariete e qualcosa inizia a infastidirvi, un progetto si ferma, una @ non arriva e il cellulare si imballa, pazienza.

Acquario

La parte migliore della settimana sono le relazioni sia sociali che amicali, siete generosi, accattivanti e diplomatici, cosa strana per voi, ma il Sole in Ariete vi aiuta a smussare le parti più difficili del vostro carattere.

Pesci

Oggi sentirete una grande intuizione sia verso il futuro che sulle vostre questioni personali.