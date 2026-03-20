Oroscopo del 20 marzo 2026

Ariete
Anche in amore siete vincenti, potete dichiararvi o fare conquiste, esprimete i vostri sentimenti e parlate con il cuore, non con l’orgoglio.
Toro
In amore vi chiederanno di agire con determinazione, mentre voi volete solo fuggire.
Gemelli
Oggi è un giorno adatto per concludere accordi vantaggiosi, o trovare soluzioni a questioni in pausa.
Cancro
Per fortuna alcuni pianeti che stazionano ancora nel segno amico dei Pesci vi sostengono e vi impediranno i grossi scivoloni che l’emotività potrebbe causare.
Leone
Ottimo momento per gli studenti che godranno di una forte volontà e grande lucidità mentale, che può regalare successi scolastici e sviluppi futuri.
Vergine
Chi deve ancora risolvere qualche insicurezza, o una vera e propria disputa, chieda il consiglio di un amico fidato, che potrebbe dare una mano a recuperare modo e intenti.
Bilancia
In amore rimanete spontanei e intriganti per interessare chi vi interessa. Sarà vincente anche avere un dialogo aperto.
Scorpione
Per i lavoratori dipendenti possibili apprezzamenti o riconoscimenti per l’impegno sul lavoro.
Sagittario
Il lavoro rimane l’aspetto più soddisfacente della settimana. Compresi eventuali hobby e attività ricreative, le cose che fate per voi vi daranno molte soddisfazioni.
Capricorno
Le cose cambiano, il Sole passa in Ariete e qualcosa inizia a infastidirvi, un progetto si ferma, una @ non arriva e il cellulare si imballa, pazienza.
Acquario
La parte migliore della settimana sono le relazioni sia sociali che amicali, siete generosi, accattivanti e diplomatici, cosa strana per voi, ma il Sole in Ariete vi aiuta a smussare le parti più difficili del vostro carattere.
Pesci
Oggi sentirete una grande intuizione sia verso il futuro che sulle vostre questioni personali.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.