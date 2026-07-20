Oroscopo del 20 luglio 2026

Ariete
Tanta energia oggi, infatti il Sole passa in segno amico e si congiunge a Giove, aspetto importante di cui potrete usufruire, anche per il carisma che mostrate.
Toro
La giornata è impegnativa e a seconda dei valori personali e degli aspetti di nascita nulla vi verrà regalato, anzi, dovrete affrontare molto.
Gemelli
La giornata è serena. Superati gli aspetti negativi nel segno ostile del Cancro, il Sole diventa amico e ne sentirete subito gli effetti positivi, riprenderete la sensazione di allegria che vi accompagna.
Cancro
Bella giornata da sfruttare in amore, ma anche per le proficue relazioni di lavoro.
Leone
C’è tanta energia oggi, il Sole entra nel vostro segno e si congiunge a Giove, regalandovi un carisma eccezionale.
Vergine
Giornata intensa, dovrete impegnarvi molto, ma le soddisfazioni non mancheranno.
Bilancia
Giornata positiva e fruttuosa a dispetto di qualche intoppo e incomprensione; sdrammatizzate e riporterete l’armonia.
Scorpione
Giornata bellissima da sfruttare in amore, ma anche per il lavoro, le decisioni prese oggi funzioneranno alla grande.
Sagittario
Il Sole diventa amico e vi regala tante occasioni, in ogni ambito della vita, si congiunge a Giove, altro aspetto fortunato.
Capricorno
La giornata dispendiosa di energie, ma, per fortuna, domani andrà meglio.
Acquario
Giornata piena di buonumore, risate, serenità. Socializzate il più possibile.
Pesci
Bella giornata da sfruttare in amore, ma anche per avvantaggiarsi su questioni di lavoro.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.