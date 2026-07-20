Oroscopo del 20 luglio 2026

Ariete

Tanta energia oggi, infatti il Sole passa in segno amico e si congiunge a Giove, aspetto importante di cui potrete usufruire, anche per il carisma che mostrate.

Toro

La giornata è impegnativa e a seconda dei valori personali e degli aspetti di nascita nulla vi verrà regalato, anzi, dovrete affrontare molto.

Gemelli

La giornata è serena. Superati gli aspetti negativi nel segno ostile del Cancro, il Sole diventa amico e ne sentirete subito gli effetti positivi, riprenderete la sensazione di allegria che vi accompagna.

Cancro

Bella giornata da sfruttare in amore, ma anche per le proficue relazioni di lavoro.

Leone

C’è tanta energia oggi, il Sole entra nel vostro segno e si congiunge a Giove, regalandovi un carisma eccezionale.

Vergine

Giornata intensa, dovrete impegnarvi molto, ma le soddisfazioni non mancheranno.

Bilancia

Giornata positiva e fruttuosa a dispetto di qualche intoppo e incomprensione; sdrammatizzate e riporterete l’armonia.

Scorpione

Giornata bellissima da sfruttare in amore, ma anche per il lavoro, le decisioni prese oggi funzioneranno alla grande.

Sagittario

Il Sole diventa amico e vi regala tante occasioni, in ogni ambito della vita, si congiunge a Giove, altro aspetto fortunato.

Capricorno

La giornata dispendiosa di energie, ma, per fortuna, domani andrà meglio.

Acquario

Giornata piena di buonumore, risate, serenità. Socializzate il più possibile.

Pesci

Bella giornata da sfruttare in amore, ma anche per avvantaggiarsi su questioni di lavoro.