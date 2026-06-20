Oroscopo del 20 giugno 2026

Ariete

La Luna Nuova, vi porterà idee nuove da mettere in pratica, magari non subito, ma le idee nascono ora.

Toro

È una giornata in cui non potrete sfuggire agli eventi, dovrete dar fondo a tutte le vostre capacità per stare al passo e non farvi travolgere.

Gemelli

Chi festeggia il compleanno lo faccia con serenità e divertimento. È sembrata una settimana difficile, ma non lo è stata; a breve sarete baciati dalla fortuna.

Cancro

Sabato sera dovete pensare a divertirvi, vale sia per chi è single sia per chi è innamorato.

Leone

Giornata da dedicare interamente a voi, rilassatevi, fate shopping, leggete un buon libro o andate al cinema.

Vergine

Fatevi accettare dagli altri che spesso vi vedono come un posapiano. Mercurio positivo vi porta buone notizie, mail telefonate e un incontro proficuo: da cosa nasce cosa.

Bilancia

Oggi è necessaria un po’ di stabilità nei vostri conti. Fate un po’ di sport o una passeggiata.

Scorpione

Il fine settimana è davvero perfetto per spendere e comprarvi ciò che da tempo desiderate e non vi siete concesso.

Sagittario

Frenate il vostro ottimismo e la voglia di salvare il mondo, oggi è meglio muoversi con estrema prudenza.

Capricorno

Nell’aria c’è un entusiasmo che non avvertivate da molto tempo, la famiglia vi chiederà di sedersi a tavolino e discutere di problemi interni.

Acquario

Oggi cercate di riposare e sforzatevi di rilassarvi da negatività e ansie che vi portate addosso da qualche tempo.

Pesci

Non fate nessuno sgarro alle regole, nessuna pazzia in amore, sulle strade, sul lavoro e nemmeno sul denaro o nei finanziamenti. Le occasioni ci sono sempre, ma dovranno essere vagliate una per una.