Oroscopo del 20 aprile 2026

Ariete

Contate su un momento molto fortunato, non sprecate energia e mettete a segno i vostri obiettivi, mi raccomando non diventate intransigenti con chi non è d’accordo con voi.

Toro

La settimana vi chiede un nuovo equilibrio e le cose vanno grazie al Sole nel segno, se non fosse per la grande stanchezza. Affrontate ogni cosa a piccoli passi.

Gemelli

Nulla di ostile vi coinvolge, anzi, domenica Urano entrerà nel vostro segno, e tante cose cambieranno. È un po’ come il proverbio “se le uova non si rompono non si fanno frittate”; fatele bene e non bruciate nulla.

Cancro

Siete divisi a metà, così così per voi tartassati da più parte, resistete fino al fine settimana, dopo tutto va meglio.

Leone

Non c’è nulla che va male, anzi, siete sovraeccitati e la voglia di fare è tanta. A meno che il Sole ostile da martedì non vi tolga energia l’energia rendendovi deboli per qualche male di stagione.

Vergine

Siete alla ricerca di un equilibrio, le cose vanno anche bene, ma risentite di una grande stanchezza, affrontate ogni cosa a piccoli passi, non è il momento di alzare le aspettative.

Bilancia

Le opposizioni in Ariete vi creano qualche difficoltà, piccoli grattacapi che potete superare facilmente, comportatevi con diplomazia e tutto passa.

Scorpione

Tutto bene per voi che godete del favore di Giove, attenzione alle spese. Nel fine settimana belle serate.

Sagittario

Finalmente una settimana da vivere in modo intenso e senza pensieri, domenica qualcosa cambia per i nati nei primi giorni del segno, ma ci penseremo più avanti.

Capricorno

Le cose vanno bene, se non per tutti per molti, non fatevi però cogliere dalla stanchezza. Affrontate ogni cosa a piccoli passi, senza drammatizzare.

Acquario

Momenti molto belli, nulla di ostile vi coinvolge, anzi sarete sollecitati a vivere nuove esperienze.

Pesci

Settimana serena senza grandi sconvolgimenti, periodo come piace a voi tranquillo in compagnia di amici.