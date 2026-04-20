Oroscopo del 20 aprile 2026

Ariete
Contate su un momento molto fortunato, non sprecate energia e mettete a segno i vostri obiettivi, mi raccomando non diventate intransigenti con chi non è d’accordo con voi.
Toro
La settimana vi chiede un nuovo equilibrio e le cose vanno grazie al Sole nel segno, se non fosse per la grande stanchezza. Affrontate ogni cosa a piccoli passi.
Gemelli
Nulla di ostile vi coinvolge, anzi, domenica Urano entrerà nel vostro segno, e tante cose cambieranno. È un po’ come il proverbio “se le uova non si rompono non si fanno frittate”; fatele bene e non bruciate nulla.
Cancro
Siete divisi a metà, così così per voi tartassati da più parte, resistete fino al fine settimana, dopo tutto va meglio.
Leone
Non c’è nulla che va male, anzi, siete sovraeccitati e la voglia di fare è tanta. A meno che il Sole ostile da martedì non vi tolga energia l’energia rendendovi deboli per qualche male di stagione.
Vergine
Siete alla ricerca di un equilibrio, le cose vanno anche bene, ma risentite di una grande stanchezza, affrontate ogni cosa a piccoli passi, non è il momento di alzare le aspettative.
Bilancia
Le opposizioni in Ariete vi creano qualche difficoltà, piccoli grattacapi che potete superare facilmente, comportatevi con diplomazia e tutto passa.
Scorpione
Tutto bene per voi che godete del favore di Giove, attenzione alle spese. Nel fine settimana belle serate.
Sagittario
Finalmente una settimana da vivere in modo intenso e senza pensieri, domenica qualcosa cambia per i nati nei primi giorni del segno, ma ci penseremo più avanti.
Capricorno
Le cose vanno bene, se non per tutti per molti, non fatevi però cogliere dalla stanchezza. Affrontate ogni cosa a piccoli passi, senza drammatizzare.
Acquario
Momenti molto belli, nulla di ostile vi coinvolge, anzi sarete sollecitati a vivere nuove esperienze.
Pesci
Settimana serena senza grandi sconvolgimenti, periodo come piace a voi tranquillo in compagnia di amici.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.