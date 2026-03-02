Oroscopo del 2 marzo 2026

Ariete

Inizio settimana con Venere nel segno che vi rende magnetici e capaci di farvi dire sì da chiunque, non approfittate troppo del favore delle stelle.

Toro

Inizio settimana leggero, Marte è uscito dal vostro segno, riuscite a sentirvi bene nei vostri spazi e nei vostri tempi, ed anche a riflettere sul futuro.

Gemelli

Inizio settimana con tante richieste di lavoro e di famiglia, la stanchezza delle settimane vi ha visti sempre a rincorrere obiettivi e super lavoro pesa già.

Cancro

Siete tra i più fortunati dello zodiaco questa settimana, tanti aiuti dai pianeti, dovete solo scegliere a cosa riferirvi.

Leone

Cominciando da oggi godrete del favore delle stelle siete bellissimi da urlo come si dice in gergo e ne potete anche approfittare, senza essere accusati di prevenzione.

Vergine

Inizio settimana pieno di promosse e le negazioni delle scorse giornate potranno essere dimenticati, non chiudetevi nei vostri spazi.

Bilancia

A inizio settimana non vi è permesso risentire della stanchezza dei giorni passati, vi sentite come chi rincorrere obiettivi e super lavoro e, in effetti, è così.

Scorpione

In questo inizio settimana avete il pieno sostegno dei pianeti, organizzatevi con impegni e obiettivi da raggiungere, non trovate scuse per rimanere a casa.

Sagittario

Da subito, ma proprio da subito, siete votatissimi e allora comunicate, uscite vivete con amici, parenti e collaboratori, tutto vi è perdonato.

Capricorno

Oggi riprendetevi i propri spazi e riflettere sul futuro, Marte non vi disturba più e potrete vivere con serena tranquillità i rapporti.

Acquario

Non fatevi prendere dalla stanchezza mentale al solo pensiero di cosa dovete affrontare nella settimana in corso.

Pesci

Siete fortunatissimi con il pieno sostegno dei pianeti, datevi da fare e non abbiate paura a fidarvi degli amici che sapranno consigliarvi per il meglio.