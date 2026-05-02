Oroscopo del 2 maggio 2026

Ariete

La giornata vi darà la possibilità di esaltare le vostre capacità comunicative, non esagerate nel concentrare tutte le attenzioni sulla vostra idea, siate diplomatici.

Toro

Non perdete tempo oggi, discutete e risolvete, oppure cambiate strada. Non impegolatevi in discussione che vi potrebbero impantanare e, meno che meno, aiutarvi.

Gemelli

Oggi fatevi avanti se siete single, perché è il vostro momento più propizio, la troppa pressione potrebbe farvi sentire lo stress dell’ansia e sapete che il sistema nervoso è il vostro lato debole.

Cancro

Oggi è importante non farsi travolgere da una notizia improvvisa, riorganizzatevi e, senza drammi, fate nuovi piani di lavoro.

Leone

Nella giornata di oggi dovrete attingere alle vostre forze nascoste e arriverete a fine settimana con tanto in più di quanto avevate all’inizio.

Vergine

Giornata cruciale, potreste vedere una verità per cui molte delle vostre scelte passate hanno influenzato le future, ma vi appariranno sorpassate o inutili.

Bilancia

Oggi non fatevi assolutamente trovare impreparati o sarete travolti dai fatti. Il lato finanziario per tutti è dinamico.

Scorpione

Non sentirete più addosso quel senso di impotenza ancestrale che vi nasceva dall’interno, quella sensazione di continua opposizione. Non perdete tempo e programmate il vostro futuro come vi aggrada.

Sagittario

Nel fine settimana sentirete la mancanza di spensieratezza e la cercherete tra gli amici più cari: uscite e accettate inviti.

Capricorno

Il fine settimana è bello da vivere in relax completo per rilassarvi e recuperare l’equilibrio interno.

Acquario

Mercurio positivo vi porta a considerare il lavoro più che l’amore e, infatti, siete spalmati sulle questioni professionali che richiedono la vostra attenzione.

Pesci

Nel fine settimana regalatevi qualche piccola soddisfazione, che fa tanto bene al cuore.