Oroscopo del 2 luglio 2026

Ariete

La giornata vi libera da pesi che vi destabilizzano, seguite il raziocinio non il cuore, per lungo tempo avrete periodi costruttivi e fortunosi.

Toro

La giornata prevede innumerevoli contatti e incontri e vi permetterà di consolidare legami duraturi e sereni.

Gemelli

Oggi non è il caso di prendere atteggiamenti estremi, evitate in pubblico di sparlare di qualcuno, sareste voi al centro di fastidiosi pettegolezzi.

Cancro

Giornata ottima per organizzare il viaggio che volete fare nelle ferie o con la famiglia, potrebbe davvero rilassarvi e quella nube scura sulla fronte finalmente si allenterebbe.

Leone

Le interazioni personali sono collaudate ed estremamente favorevoli; uscite, divertitevi, toglietevi di dosso quel senso di profonda stanchezza.

Vergine

Aspetto importante di oggi sono gli amici, potrete passare momenti gioiosi e anche emotivamente coinvolgenti.

Bilancia

Passate la giornata in qualche bella località, magari con qualche comitiva già collaudata, aspettatevi un rientro di denaro, qualche somma che pensavate persa.

Scorpione

Potreste avvertire un’atmosfera pesante nel quotidiano, ma non fatevi prendere dallo spavento. Giove significa anche riflessione per meglio agire.

Sagittario

La giornata ha tanta fortuna e anche incontri importanti. L’ottimismo e la generosità con Giove favorevole si amplificano, rischiate di promettere il bello e il buono.

Capricorno

In amore le cose vanno bene, sono stabili, profonde e serene; non vergognatevi e dimostrate i vostri sentimenti.

Acquario

L’esagerata fiducia che a volte sentite per voi stessi e per le vostre azioni potrebbe crearvi qualche litigio o una diffidenza da chi non vuole riconoscervi il ruolo di leader.

Pesci

Oggi con la Luna nel segno potrete godere di grande intuito e sensibilità per cogliere le occasioni più giuste per voi.