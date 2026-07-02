Oroscopo del 2 luglio 2026

Ariete
La giornata vi libera da pesi che vi destabilizzano, seguite il raziocinio non il cuore, per lungo tempo avrete periodi costruttivi e fortunosi.
Toro
La giornata prevede innumerevoli contatti e incontri e vi permetterà di consolidare legami duraturi e sereni.
Gemelli
Oggi non è il caso di prendere atteggiamenti estremi, evitate in pubblico di sparlare di qualcuno, sareste voi al centro di fastidiosi pettegolezzi.
Cancro
Giornata ottima per organizzare il viaggio che volete fare nelle ferie o con la famiglia, potrebbe davvero rilassarvi e quella nube scura sulla fronte finalmente si allenterebbe.
Leone
Le interazioni personali sono collaudate ed estremamente favorevoli; uscite, divertitevi, toglietevi di dosso quel senso di profonda stanchezza.
Vergine
Aspetto importante di oggi sono gli amici, potrete passare momenti gioiosi e anche emotivamente coinvolgenti.
Bilancia
Passate la giornata in qualche bella località, magari con qualche comitiva già collaudata, aspettatevi un rientro di denaro, qualche somma che pensavate persa.
Scorpione
Potreste avvertire un’atmosfera pesante nel quotidiano, ma non fatevi prendere dallo spavento. Giove significa anche riflessione per meglio agire.
Sagittario
La giornata ha tanta fortuna e anche incontri importanti. L’ottimismo e la generosità con Giove favorevole si amplificano, rischiate di promettere il bello e il buono.
Capricorno
In amore le cose vanno bene, sono stabili, profonde e serene; non vergognatevi e dimostrate i vostri sentimenti.
Acquario
L’esagerata fiducia che a volte sentite per voi stessi e per le vostre azioni potrebbe crearvi qualche litigio o una diffidenza da chi non vuole riconoscervi il ruolo di leader.
Pesci
Oggi con la Luna nel segno potrete godere di grande intuito e sensibilità per cogliere le occasioni più giuste per voi.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.