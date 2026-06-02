Oroscopo del 2 giugno 2026

Ariete

Inizio settimana con una connotazione liberatoria, su blocchi e insicurezze sia nel lavoro che nello studio, ma riuscirete a dimostrate le vostre capacità.

Toro

Oggi molti di voi dovranno operare una scelta non facile, se siete fortunati avrete una sola strada da percorrere, altrimenti siate accorti.

Gemelli

La giornata ha un solo comando: evitare la routine, nuovi stimoli, qualche viaggio, vivere più intensamente del solito.

Cancro

Inizio settimana decisivo, Mercurio entra nel segno ed è il momento di darsi da fare. Acquisti, richieste, domande, trovare soluzioni, tutto va bene.

Leone

L’inizio settimana è fatta apposta per voi, per farvi vivere in modo dinamico e prepararvi ai cambiamenti di luglio.

Vergine

A inizio settimana sentirete il desiderio di una trasformazione profonda, sia interiore che esteriore, affidatevi all’istinto.

Bilancia

La giornata prevede un cambiamento importante, tante le nuove cose che prevedono una trasformazione futura.

Scorpione

Oggi vivete momento per momento nelle situazioni, nulla di sconvolgente, anzi, tutto è decisamente positivo.

Sagittario

La giornata vi regala tante belle occasioni, nuovi incarichi e contatti, che vi faranno tornare protagonisti della vostra vita.

Capricorno

La giornata è favorevole senza ombra di dubbio, avete energia, lucidità mentale, anche se sarà impegnativo.

Acquario

Giorno pieno di eventi sereni e intensi, anche alcuni progetti in sospeso potrebbero ripartire, come le vostre finanze che migliorano.

Pesci

La giornata vi rende le cose facili, con Mercurio più che positivo, eviterete errori e affronterete le situazioni con maturità.