Oroscopo del 19 marzo 2026

Ariete

Il Sole e Venere nel segno vi caricano di fascino, è il momento di osare. L’imperativo è socializzare: chiamate amici, colleghi, uscite e divertitevi, fate nuove conoscenze.

Toro

Sappiate che tutta la settimana è impegnativa, su tanti fronti, in famiglia molti vogliono un parere, un consiglio o che prendiate una decisione.

Gemelli

La giornata è la più idonea per prendere decisioni importanti e che vi vedono coinvolti in prima persona.

Cancro

Le questioni lavorative richiedono attenzione e dovrete valorizzare quanto già fatto; è il momento di dimostrare il vostro valore e non di nascondervi.

Leone

La settimana è divisa in due, fino a giovedì alzate muri di protezione e non esagerate con il cibo o alcolici, poi divertitevi.

Vergine

La settimana è ideale per migliorare le amicizie e i rapporti sociali, se volete potrete avere confronti seri e produttivi senza che gli altri si adombrino.

Bilancia

Per difendervi da sensazioni poco piacevoli, usate il vostro dono, la diplomazia, che riuscite a coniugare amabilmente, facendolo diventare vera e propria arte. Rivedete accordi e collaborazioni.

Scorpione

Chi di voi si sentirà solo organizzi serate, feste piacevoli. Mantenete anche in famiglia un atteggiamento disteso e sereno.

Sagittario

In famiglia sarà necessario un confronto sereno ma definitivo su questioni monetarie e pratiche, oltre a dover definire responsabilità e mansioni.

Capricorno

L’inizio settimana si mantiene neutrale e sembra passare in sordina.

Acquario

I giovani studenti si sentiranno sotto pressione per il peso delle regole; evitate di allontanarvi troppo dal sentiero, seguite le verifiche e gli esami come previsto, a volte accettare un metodo non è piegarsi, ma ottimizzare gli sforzi.

Pesci

Il Sole in Ariete e nella vostra seconda casa radix parla di entrate economiche, che si consolidano in vantaggiose offerte d’affari, occhio al momento fortunato.