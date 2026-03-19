Oroscopo del 19 marzo 2026

Ariete
Il Sole e Venere nel segno vi caricano di fascino, è il momento di osare. L’imperativo è socializzare: chiamate amici, colleghi, uscite e divertitevi, fate nuove conoscenze.
Toro
Sappiate che tutta la settimana è impegnativa, su tanti fronti, in famiglia molti vogliono un parere, un consiglio o che prendiate una decisione.
Gemelli
La giornata è la più idonea per prendere decisioni importanti e che vi vedono coinvolti in prima persona.
Cancro
Le questioni lavorative richiedono attenzione e dovrete valorizzare quanto già fatto; è il momento di dimostrare il vostro valore e non di nascondervi.
Leone
La settimana è divisa in due, fino a giovedì alzate muri di protezione e non esagerate con il cibo o alcolici, poi divertitevi.
Vergine
La settimana è ideale per migliorare le amicizie e i rapporti sociali, se volete potrete avere confronti seri e produttivi senza che gli altri si adombrino.
Bilancia
Per difendervi da sensazioni poco piacevoli, usate il vostro dono, la diplomazia, che riuscite a coniugare amabilmente, facendolo diventare vera e propria arte. Rivedete accordi e collaborazioni.
Scorpione
Chi di voi si sentirà solo organizzi serate, feste piacevoli. Mantenete anche in famiglia un atteggiamento disteso e sereno.
Sagittario
In famiglia sarà necessario un confronto sereno ma definitivo su questioni monetarie e pratiche, oltre a dover definire responsabilità e mansioni.
Capricorno
L’inizio settimana si mantiene neutrale e sembra passare in sordina.
Acquario
I giovani studenti si sentiranno sotto pressione per il peso delle regole; evitate di allontanarvi troppo dal sentiero, seguite le verifiche e gli esami come previsto, a volte accettare un metodo non è piegarsi, ma ottimizzare gli sforzi.
Pesci
Il Sole in Ariete e nella vostra seconda casa radix parla di entrate economiche, che si consolidano in vantaggiose offerte d’affari, occhio al momento fortunato.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.