Oroscopo del 19 maggio 2026

Ariete
Chi ha lavorato per ottenere una promozione o per migliorare le proprie entrate finalmente vedrà realizzati i propri sforzi.
Toro
Da oggi preparatevi a tanti cambiamenti, il Sole lascia il vostro segno e il rapporto con l’autorità diventa meno pressante; sentirete un senso di liberazione.
Gemelli
Da oggi tutto è in continua evoluzione, oltre ogni aspettativa, siete concentrati sul lavoro, con miriadi di scadenze e di responsabilità da portare a termine.
Cancro
Da oggi la settimana ha uno sprint in più e si chiama Venere nel segno. Sarete magnetici, popolari e dolcissimi, nessuno saprà resistervi; approfittatene alla grande.
Leone
Già da oggi qualcuno vi riconosce il vostro impegno nel lavoro, sarete ampiamente ricompensati; siatene felici e orgogliosi.
Vergine
Da oggi sarete assolutamente fortunati, Venere, ma soprattutto Marte in aspetto favorevole, vi garantiscono energia, determinazione e lucidità mentale.
Bilancia
La giornata è generosa con voi, ma talmente inaspettata che ognuno la percepirà come un fulmine a ciel sereno.
Scorpione
Giornata senza infamia e senza lode, se non per la presenza di Venere, che entra nel Cancro, segno amico: approfittatene.
Sagittario
La giornata non è proprio semplice, ma non è nemmeno problematica, con il Sole e Marte opposti l’insofferenza è dietro ogni vostra azione.
Capricorno
Bella giornata con pianeti che diventano favorevoli e vi sostengono dal segno del Toro, che sapete esservi amico.
Acquario
La giornata è una vera e propria tregua dalle noie degli ultimi giorni. Il Sole passa in Gemelli, segno a voi favorevole, e si congiunge a Urano, in trigono a Plutone. Tutto si appiana da solo.
Pesci
La giornata è veramente fortunata, Venere amica nel Cancro vi dona magnetismo, bellezza, affabilità. Sarete affascinanti e intuitivi.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.