Oroscopo del 19 maggio 2026

Ariete

Chi ha lavorato per ottenere una promozione o per migliorare le proprie entrate finalmente vedrà realizzati i propri sforzi.

Toro

Da oggi preparatevi a tanti cambiamenti, il Sole lascia il vostro segno e il rapporto con l’autorità diventa meno pressante; sentirete un senso di liberazione.

Gemelli

Da oggi tutto è in continua evoluzione, oltre ogni aspettativa, siete concentrati sul lavoro, con miriadi di scadenze e di responsabilità da portare a termine.

Cancro

Da oggi la settimana ha uno sprint in più e si chiama Venere nel segno. Sarete magnetici, popolari e dolcissimi, nessuno saprà resistervi; approfittatene alla grande.

Leone

Già da oggi qualcuno vi riconosce il vostro impegno nel lavoro, sarete ampiamente ricompensati; siatene felici e orgogliosi.

Vergine

Da oggi sarete assolutamente fortunati, Venere, ma soprattutto Marte in aspetto favorevole, vi garantiscono energia, determinazione e lucidità mentale.

Bilancia

La giornata è generosa con voi, ma talmente inaspettata che ognuno la percepirà come un fulmine a ciel sereno.

Scorpione

Giornata senza infamia e senza lode, se non per la presenza di Venere, che entra nel Cancro, segno amico: approfittatene.

Sagittario

La giornata non è proprio semplice, ma non è nemmeno problematica, con il Sole e Marte opposti l’insofferenza è dietro ogni vostra azione.

Capricorno

Bella giornata con pianeti che diventano favorevoli e vi sostengono dal segno del Toro, che sapete esservi amico.

Acquario

La giornata è una vera e propria tregua dalle noie degli ultimi giorni. Il Sole passa in Gemelli, segno a voi favorevole, e si congiunge a Urano, in trigono a Plutone. Tutto si appiana da solo.

Pesci

La giornata è veramente fortunata, Venere amica nel Cancro vi dona magnetismo, bellezza, affabilità. Sarete affascinanti e intuitivi.