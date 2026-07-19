Oroscopo del 19 luglio 2026

Ariete

La giornata è bella, qualcosa che aspettavate da tempo è finalmente è arrivata. Il fine settimana è adatto per dedicarsi alla famiglia e ai sentimenti.

Toro

Nel fine settimana, quando fioccheranno gli inviti a cena e vi sentirete sostenuti dalla vostra cerchia di amicizie, vi riprenderete dalla tristezza.

Gemelli

Non fate i gradassi e non spendete oltre misura, accumulate. Le coppie più consolidate possono stare tranquille e fare progetti importanti. La buona sorte vi aiuta e vi fa trovare ottime soluzioni per crescere.

Cancro

Bella l’energia fisica, che potrete impiegare con grande determinazione e precisione.

Leone

Consolidate con orgoglio i risultati ottenuti sotto ogni aspetto della vostra vita.

Vergine

Fine settimana da vivere in tranquillità con amici fidati, la persona del cuore, in gita al mare, sereni e distesi.

Bilancia

Con la Luna nel segno siate accoglienti e meno lunatici del solito, senza nascondere nulla dei vostri timori alla persona del cuore.

Scorpione

La Luna e i pianeti sono rallentati e la passione scema, la voglia di riflettere e analizzare la vostra interiorità e l’inclinazione che avrete saranno più forti dei sentimenti stessi.

Sagittario

Bel fine settimana, da vivere con amici in qualche bella scampagnata campestre.

Capricorno

Poiché siete realisti e concreti per natura, siete soggetti a non percepire bene i limiti tra il reale e la fantasia.

Acquario

Organizzate qualche festa e accettate inviti, la socialità vi aiuterà a superare i momenti di solitudine. È l giornata migliore della settimana, organizzatevi in anticipo, gestite al meglio il tempo libero e il bisogno di staccare la spina quando necessario.

Pesci

Il fine settimana è alternativo, alcuni si meraviglieranno della vostra voglia di giocare e divertirvi, mentre altri percepiranno anche la parte più triste del vostro animo.