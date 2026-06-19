Oroscopo del 19 giugno 2026

Ariete
Oggi tutto migliora, siate pazienti e aspettate le ore migliori, vivete senza esagerare nelle reazioni.
Toro
Oggi sarete portati all’introspezione, all’autoascolto e all’isolamento, ma vi farà bene.
Gemelli
Con la Luna nel segno potrete conquistare nuovi accordi che scioglieranno gelosie e indecisioni: afferrate l’occasione al volo.
Cancro
Oggi sono da evitare spese eccessive, regali costosi, investimenti azzardati. Per fortuna il lavoro va bene e c’è da afferrare qualche successo.
Leone
La giornata è adatta a rilassarvi, leggete, andate al cinema o rispolverate qualche bel film, e, soprattutto, non pretendete troppo dagli altri, non siate permalosi ma accoglienti.
Vergine
La giornata non è negativa, riducete gli schemi, datevi una diversa visione d’insieme: può rendervi solo più reali.
Bilancia
Oggi non offenderete nessuno se mettete al sicuro i vostri interessi lavorativi. Per il conto corrente, invece, ci sono entrate inaspettate.
Scorpione
Le relazioni solide possono godere di un bel fine settimana, il partner chiede attenzioni e l’odore di possibili cambiamenti è così presente da mettere in ansia.
Sagittario
La giornata è ottima per i liberi professionisti che godono di un ampio margine di intervento. In ambito economico e finanziario sono previsti movimenti di denaro.
Capricorno
Oggi una ventata di freschezza investe tutti gli aspetti sociali della vostra vita di relazione.
Acquario
Sul lavoro i rapporti con i colleghi sono a rischio di litigio e la possibilità di malintesi o scontri verbali è alta. Per le relazioni in crisi da tempo possibili rotture definitive.
Pesci
I nati nei primi dieci giorni del segno sono sotto il mirino di Nettuno e Saturno, per gli altri va decisamente meglio.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.