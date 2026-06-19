Oroscopo del 19 giugno 2026

Ariete

Oggi tutto migliora, siate pazienti e aspettate le ore migliori, vivete senza esagerare nelle reazioni.

Toro

Oggi sarete portati all’introspezione, all’autoascolto e all’isolamento, ma vi farà bene.

Gemelli

Con la Luna nel segno potrete conquistare nuovi accordi che scioglieranno gelosie e indecisioni: afferrate l’occasione al volo.

Cancro

Oggi sono da evitare spese eccessive, regali costosi, investimenti azzardati. Per fortuna il lavoro va bene e c’è da afferrare qualche successo.

Leone

La giornata è adatta a rilassarvi, leggete, andate al cinema o rispolverate qualche bel film, e, soprattutto, non pretendete troppo dagli altri, non siate permalosi ma accoglienti.

Vergine

La giornata non è negativa, riducete gli schemi, datevi una diversa visione d’insieme: può rendervi solo più reali.

Bilancia

Oggi non offenderete nessuno se mettete al sicuro i vostri interessi lavorativi. Per il conto corrente, invece, ci sono entrate inaspettate.

Scorpione

Le relazioni solide possono godere di un bel fine settimana, il partner chiede attenzioni e l’odore di possibili cambiamenti è così presente da mettere in ansia.

Sagittario

La giornata è ottima per i liberi professionisti che godono di un ampio margine di intervento. In ambito economico e finanziario sono previsti movimenti di denaro.

Capricorno

Oggi una ventata di freschezza investe tutti gli aspetti sociali della vostra vita di relazione.

Acquario

Sul lavoro i rapporti con i colleghi sono a rischio di litigio e la possibilità di malintesi o scontri verbali è alta. Per le relazioni in crisi da tempo possibili rotture definitive.

Pesci

I nati nei primi dieci giorni del segno sono sotto il mirino di Nettuno e Saturno, per gli altri va decisamente meglio.