Oroscopo del 19 aprile 2026

Ariete
Una risoluzione finale complicata ma necessaria; qualcuno potrebbe anche scoprire tradimenti o essere scoperto in flagrante.
Toro
In famiglia sarete subissati di richieste e il desiderio di fare marcia indietro per evitare polemiche sarà reale: salvaguardate l’umore.
Gemelli
Probabilmente non vi sentirete soddisfatti e cercherete nuovi obiettivi e programmi da fare vostri per guardare al futuro.
Cancro
Le coppie consolidate affronteranno questioni positive grazie a una ripresa economica.
Leone
Con gli altri, colleghi, amici, parenti e collaboratori, è necessario puntare sulla fiducia e non sulla capacità di imporsi, anche quando avete ragione.
Vergine
È arrivato il momento del riscatto, ci sono nuovi modi di guadagno, chi è sotto contratto pubblico o privato avrà belle notizie.
Bilancia
Valutate bene ciò che vi accade, la riflessione e l’astuzia vi permetteranno di vedere più chiaramente la direzione da prendere.
Scorpione
Tutto migliora nel fine settimana, la Luna amica vi darà voglia di amare ed essere amati.
Sagittario
Il fine settimana sarà sereno se rimarrete pacifici e senza troppe pretese. Godetevi serate serene con chi amate.
Capricorno
Giornata da trascorrere in casa tranquilli e sereni, in famiglia o con amici fidati.
Acquario
In amore il comandamento è divertirsi, essere spensierati senza pensare al domani, basta che vi piaccia e vi sentiate al sicuro.
Pesci
Fine settimana da vivere con serenità in compagnia di un buon libro o un bel film.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.