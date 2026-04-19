Oroscopo del 19 aprile 2026

Ariete

Una risoluzione finale complicata ma necessaria; qualcuno potrebbe anche scoprire tradimenti o essere scoperto in flagrante.

Toro

In famiglia sarete subissati di richieste e il desiderio di fare marcia indietro per evitare polemiche sarà reale: salvaguardate l’umore.

Gemelli

Probabilmente non vi sentirete soddisfatti e cercherete nuovi obiettivi e programmi da fare vostri per guardare al futuro.

Cancro

Le coppie consolidate affronteranno questioni positive grazie a una ripresa economica.

Leone

Con gli altri, colleghi, amici, parenti e collaboratori, è necessario puntare sulla fiducia e non sulla capacità di imporsi, anche quando avete ragione.

Vergine

È arrivato il momento del riscatto, ci sono nuovi modi di guadagno, chi è sotto contratto pubblico o privato avrà belle notizie.

Bilancia

Valutate bene ciò che vi accade, la riflessione e l’astuzia vi permetteranno di vedere più chiaramente la direzione da prendere.

Scorpione

Tutto migliora nel fine settimana, la Luna amica vi darà voglia di amare ed essere amati.

Sagittario

Il fine settimana sarà sereno se rimarrete pacifici e senza troppe pretese. Godetevi serate serene con chi amate.

Capricorno

Giornata da trascorrere in casa tranquilli e sereni, in famiglia o con amici fidati.

Acquario

In amore il comandamento è divertirsi, essere spensierati senza pensare al domani, basta che vi piaccia e vi sentiate al sicuro.

Pesci

Fine settimana da vivere con serenità in compagnia di un buon libro o un bel film.