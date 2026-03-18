Oroscopo del 18 marzo 2026

Ariete

La settimana introduce alla primavera e voi aspettate sempre questo momento, vi mette di buon umore di risveglio. Sarete pieni di idee e iniziative.

Toro

Fate una revisione dei vostri progetti, alcuni vanno rivisti e attualizzati, altri eliminati e superati, altri ancora vanno configurati in una nuova cornice.

Gemelli

Alcuni pianeti si oppongono ai vostri progetti, invece Venere e Sole in Ariete, come per incanto, nel fine settimana vi offriranno soluzioni inaspettate e interessanti.

Cancro

I nati nei primi giorni del segno vedranno cadere all’improvviso le proprie aspettative o progetti; non allarmatevi gli inconvenienti sono all’ordine del giorno.

Leone

Giornata giusta per intese e momenti romantici, se dovete chiedere scusa o proporvi come partner a chi vi interessa.

Vergine

Non dovete sottovalutare il lato finanziario, muovetevi con molta cautela, non investite, anzi, differenziate entrate e uscite nei modi più sicuri possibili, non fate nessuna speculazione.

Bilancia

Il Sole passa in Ariete e tutto d’un tratto la forza si estingue, molte cose diventano pesanti e vi sentite soli, oppressi da una strana inquietudine che cercherete di circoscrivere in un angolo del vostro cuore.

Scorpione

Forti di voi stessi prenderete decisioni che avete rimandato da tempo. Anche in campo sentimentale, agite con calma e non sull’onda delle emozioni.

Sagittario

La giornata ha tanta energia positiva, è dinamica con cambiamenti profondi, sia nel pensiero che nell’agire.

Capricorno

Se qualcosa vi sta a cuore agite nei primi giorni della settimana, per il resto mantenete un sereno equilibrio.

Acquario

Il momento è ideale per chi di voi è in cerca di lavoro, il segreto è sforzarsi di concretizzare gli orizzonti e i progetti che volete realizzare.

Pesci

Fortunati gli studenti e coloro che sviluppano progetti personali, i quali possono ottenere soddisfazioni e successi.