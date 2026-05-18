Oroscopo del 18 maggio 2026

Ariete
A inizio settimana l’ingresso di Mercurio in Gemelli coinvolge positivamente anche gli Ariete, che non avranno difficoltà a comunicare le proprie emozioni.
Toro
La congiunzione tra Sole e Mercurio a inizio settimana in Toro vi dona una grande chiarezza mentale, che concretizzerà un progetto a cui lavorate da tempo.
Gemelli
Inizio giornata serena, in serata il Sole passa in Gemelli e si congiunge a Urano, un aspetto che smuoverà le sicurezze dei segni d’aria, offrendo opportunità impensabili.
Cancro
Il passaggio di Venere nel segno del Cancro promette nuove aperture emotive, incontri interessanti per i single che cercano l’anima gemella.
Leone
L’ingresso di Mercurio in Gemelli vi coinvolge positivamente, attenzione solo a come comunicate le emozioni che vi sconvolgono.
Vergine
Sin dall’inizio settimana la congiunzione Sole, Mercurio in Toro vi dona una grande chiarezza mentale, riuscirete a concretizzare un progetto a cui lavorate da tempo.
Bilancia
Il Sole passa in Gemelli, si congiunge a Urano, aspetto che smuove le vostre sicurezze, ma vi offre anche tante opportunità.
Scorpione
A inizio settimana il passaggio di Venere nel segno del Cancro promette incontri pieni di passione e interessanti, soprattutto per i single che cercano l’anima gemella.
Sagittario
L’ingresso di Mercurio in Gemelli opposto al vostro segno vi fa iniziare la settimana con il desiderio di baruffe: state calmi.
Capricorno
Oggi la congiunzione tra Sole e Mercurio in Toro promette lucidità mentale, chiarezza di intenti, ricerca di obiettivi specifici.
Acquario
Il Sole passa in Gemelli e si congiunge a Urano, in trigono a Plutone che avete nel segno. Cosa dirvi? Inizio della settimana imprevedibile.
Pesci
Venere entra nel segno del Cancro, promette tanto e tanto vi darà, sia in emotività che in realizzazioni pratiche.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.