Oroscopo del 18 luglio 2026

Ariete
La giornata potrebbe portarvi a un eccesso di spese incontrollate, ricordatevi di non farvi attirare dal superfluo, state guadagnando, ma la logica non è spendere di più è accumulare.
Toro
Attenzione alle scadenze mensili o settimanali, siete un po’ presi una certa dose di stanchezza e ve ne potrebbe sfuggire qualcuna.
Gemelli
Dovete fare attenzione, i pianeti spesso vi sollecitano di qua o di là, per poi farvi trovare al verde.
Cancro
Oggi si sblocca un evento fermo da tempo. Nuovi amici, nuovi incontri promettenti vi stimoleranno curiosità interessanti.
Leone
L’amore risente dei transiti positivi e si colora di romanticismo e passione, non negatevi nulla e concedetevi di andare oltre.
Vergine
La configurazione planetaria è alle stelle, è un ottimo momento per avanzare proposte, grazie alla Luna che passa nel segno.
Bilancia
Usate diplomazia e otterrete pace e serenità; godetevi i traguardi raggiunti.
Scorpione
Se saprete gestire e usare a vostro vantaggio le conoscenze che avete, potrete capire le intenzioni di chi vi sta intorno.
Sagittario
Oggi l’importante è che siate furbi e riusciate a superare le piccole insidie quotidiane per consolidare quanto costruito in ogni ambito.
Capricorno
Non pensate alla proiezione di qualche dolore o di un inganno antico, questo è quello che vi potrebbe accadere in questi giorni, soprattutto oggi.
Acquario
Oggi dovete agire con diplomazia per riuscire a mantenere il controllo della situazione. Per riprendervi e vivere momenti gioiosi accettate qualche invito.
Pesci
Mantenete la calma e potrete fare le scelte più saggie e gratificanti.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.