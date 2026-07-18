Oroscopo del 18 luglio 2026

Ariete

La giornata potrebbe portarvi a un eccesso di spese incontrollate, ricordatevi di non farvi attirare dal superfluo, state guadagnando, ma la logica non è spendere di più è accumulare.

Toro

Attenzione alle scadenze mensili o settimanali, siete un po’ presi una certa dose di stanchezza e ve ne potrebbe sfuggire qualcuna.

Gemelli

Dovete fare attenzione, i pianeti spesso vi sollecitano di qua o di là, per poi farvi trovare al verde.

Cancro

Oggi si sblocca un evento fermo da tempo. Nuovi amici, nuovi incontri promettenti vi stimoleranno curiosità interessanti.

Leone

L’amore risente dei transiti positivi e si colora di romanticismo e passione, non negatevi nulla e concedetevi di andare oltre.

Vergine

La configurazione planetaria è alle stelle, è un ottimo momento per avanzare proposte, grazie alla Luna che passa nel segno.

Bilancia

Usate diplomazia e otterrete pace e serenità; godetevi i traguardi raggiunti.

Scorpione

Se saprete gestire e usare a vostro vantaggio le conoscenze che avete, potrete capire le intenzioni di chi vi sta intorno.

Sagittario

Oggi l’importante è che siate furbi e riusciate a superare le piccole insidie quotidiane per consolidare quanto costruito in ogni ambito.

Capricorno

Non pensate alla proiezione di qualche dolore o di un inganno antico, questo è quello che vi potrebbe accadere in questi giorni, soprattutto oggi.

Acquario

Oggi dovete agire con diplomazia per riuscire a mantenere il controllo della situazione. Per riprendervi e vivere momenti gioiosi accettate qualche invito.

Pesci

Mantenete la calma e potrete fare le scelte più saggie e gratificanti.