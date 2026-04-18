Oroscopo del 18 aprile 2026

Ariete

Oggi saranno evidenti le dinamiche di coppia, dove le fratture sono più evidenti; siate diplomatici.

Toro

Le questioni economiche sono fortunate da gestire e i vostri affari avranno bisogno di particolari cure; se lo farete tutto andrà bene.

Gemelli

Sul lavoro ci sono tante occasioni che risvegliano desideri e vi coinvolgono a fare di tutto e anche di più; è il momento di rivedere vecchi progetti messi da parte.

Cancro

Attenzione ai malanni di stagione e agli sforzi fisici che sono fortemente sconsigliati, preferite una guida serena e nessun litigio per questioni di principio.

Leone

Possibile un contrattempo sul lavoro, per cui sarà utile anche fidarsi del dialogo, senza imporsi. In questo periodo è importante che non diventiate egocentrici o rigidi nel cercare conferme.

Vergine

Coloro che nelle settimane precedenti hanno avuti momenti di difficoltà economica oggi tireranno il fiato.

Bilancia

Siate generosi, un piccolo regalo, una serata da soli, tante coccole da dare; amate e sarete riamati.

Scorpione

Per fortuna potete contare su una mente lucida che vi aiuterà a prendere le giuste decisioni.

Sagittario

In famiglia sarete richiamati per l’assenza e costretti a dire la vostra opinione.

Capricorno

Attenzione alla giornata che è ostile, con tutti i nessi e connessi possibili, tutto migliora nel fine settimana.

Acquario

Giornata da trascorrere in casa tranquilli e sereni, in famiglia o con amici fidati.

Pesci

In amore va meglio, lo stare insieme sta diventando per molti effettivo e amare ed essere amati è finalmente una realtà.