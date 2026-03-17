Oroscopo del 17 marzo 2026

Ariete
La giornata è la migliore per dare il via ai vostri progetti più ambiziosi o ai nuovi che da tempo state formulando tra voi stessi.
Toro
Inizio settimana tutta da programmare con attenzione per poter raggiungere il massimo degli obiettivi e dei risultati, non vi manca nulla.
Gemelli
La settimana vi spinge a muovervi senza sosta e senza tralasciare nulla, il vostro maggiore interesse sarà però per il mondo del lavoro.
Cancro
La settimana inizia bene e si dipana con facilità, ancora per oggi e domani.
Leone
Settimana divisa in due, alzate muri di protezione e non esagerate con il cibo o alcolici, almeno fino a venerdì.
Vergine
Inizio settimana sereno. Molti pianeti, piano piano non più opposti e il cui passaggio in Ariete per voi è neutro, vi regalano più serenità e buon umore.
Bilancia
La settimana ha più di un’anima per voi, fino a mercoledì tutto è normale, sereno e senza problemi, poi i nati nei primi giorni del segno, sentiranno una certa tensione.
Scorpione
Un generale ottimismo, a torto e a ragione, vi accompagna per tutta la settimana, lasciatevi andare e vivete relazioni con piacere.
Sagittario
Oggi è la giornata più intensa, potreste anche trovarvi a chiedervi cosa conta di più nella vostra vita, la famiglia, il lavoro o gli amici e a darvi una risposta sincera.
Capricorno
Non dovete andare in escandescenza, sapete che questo periodo dell’anno per voi è sempre un po’ nervoso, pieno di piccoli fastidi, cose passeggere, metteteci il vostro impegno e tutto andrà bene.
Acquario
Sentirete un vento di novità e ripresa sui vostri progetti e sfide che da tempo rimandate, e ora avete possibilità inaspettate.
Pesci
Nella settimana potreste sentirvi stanchi fisicamente, non è il momento delle decisioni, sia ben chiaro, siete molto concentrati sugli aspetti della vostra vita personale.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.