Oroscopo del 17 marzo 2026

Ariete

La giornata è la migliore per dare il via ai vostri progetti più ambiziosi o ai nuovi che da tempo state formulando tra voi stessi.

Toro

Inizio settimana tutta da programmare con attenzione per poter raggiungere il massimo degli obiettivi e dei risultati, non vi manca nulla.

Gemelli

La settimana vi spinge a muovervi senza sosta e senza tralasciare nulla, il vostro maggiore interesse sarà però per il mondo del lavoro.

Cancro

La settimana inizia bene e si dipana con facilità, ancora per oggi e domani.

Leone

Settimana divisa in due, alzate muri di protezione e non esagerate con il cibo o alcolici, almeno fino a venerdì.

Vergine

Inizio settimana sereno. Molti pianeti, piano piano non più opposti e il cui passaggio in Ariete per voi è neutro, vi regalano più serenità e buon umore.

Bilancia

La settimana ha più di un’anima per voi, fino a mercoledì tutto è normale, sereno e senza problemi, poi i nati nei primi giorni del segno, sentiranno una certa tensione.

Scorpione

Un generale ottimismo, a torto e a ragione, vi accompagna per tutta la settimana, lasciatevi andare e vivete relazioni con piacere.

Sagittario

Oggi è la giornata più intensa, potreste anche trovarvi a chiedervi cosa conta di più nella vostra vita, la famiglia, il lavoro o gli amici e a darvi una risposta sincera.

Capricorno

Non dovete andare in escandescenza, sapete che questo periodo dell’anno per voi è sempre un po’ nervoso, pieno di piccoli fastidi, cose passeggere, metteteci il vostro impegno e tutto andrà bene.

Acquario

Sentirete un vento di novità e ripresa sui vostri progetti e sfide che da tempo rimandate, e ora avete possibilità inaspettate.

Pesci

Nella settimana potreste sentirvi stanchi fisicamente, non è il momento delle decisioni, sia ben chiaro, siete molto concentrati sugli aspetti della vostra vita personale.