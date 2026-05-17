Oroscopo del 17 maggio 2026

Ariete

Oggi dovete conretizzare quei progetti che avete in testa e che desiderate realizzare, l’importante è rimanere sul pezzo senza sfarfallare.

Toro

La giornata porta una scampagnata o una piccola gita felice, godetevela, passate un bel tempo con amici cari.

Gemelli

Non vi rovinate la giornata con gli eccessi, è più una questione di energia che si spreca, insieme ai piccoli fastidi stagionali.

Cancro

Oggi possibili incontri con amici che vi daranno serenità e gioia e momenti gioiosi che dedicati.

Leone

Oggi avrete la risoluzione di un contratto o di una questione legale, cosa vi mette di buonumore per il fine settimana.

Vergine

Oggi vi sentirete come una scheggia appuntita, evitate di stare lì a sottolineare e a far notare gli errori altrui, alla fine otterreste di essere snobbati alla grande. Il vostro grande difetto rimane la soddisfazione della parla, ma non la valutazione delle conseguenze.

Bilancia

In questa giornata di festa potrete recuperare energie e forza, cercate di passarla in casa o in compagnia di ottimi amici.

Scorpione

Il fine settimana è bello, vi vede protagonisti in situazioni che ravviveranno le vostre emozioni, ricucite qualche strappo nelle relazioni.

Sagittario

Marte oggi vi potrebbe rendere piuttosto travolgenti, allora evitate qualsiasi eccesso.

Capricorno

Oggi il rischio è di agire senza pensare a un possibile rifiuto, non dovete accontentarvi di situazioni che non vi fanno stare bene.

Acquario

Oggi c’è la possibilità di qualche momento sereno nella vita sentimentale, anche il clima familiare risente positivamente del periodo, usatelo per prendere decisioni importanti.

Pesci

Nella giornata riferitevi agli altri senza espressioni umorali negative, dimostrando equilibrio interiore e sociale.