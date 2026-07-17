Oroscopo del 17 luglio 2026

Ariete

Sul lavoro ci sono alcune soddisfazioni, non grandissime, ma di quelle che sicuramente migliorano la giornata.

Toro

Oggi sul lavoro le cose vanno bene e siete ansiosi di ottenere risultati tangibili, desiderate la stabilità, cosa che a voi piace molto, vi sentite a vostro agio nelle situazioni che conoscete bene e in cui vi sentite a posto.

Gemelli

Tra voi c’è chi andrà a breve in vacanza, altri sono attratti dalla voglia di passare il tempo libero in modi stravaganti, cosa che è del tutto lecita.

Cancro

Oggi si conferma la giornata migliore della settimana, riceverete un beneficio e piccoli piaceri quotidiani.

Leone

Vi sentite tristi per la mancanza di una persona cara o per una sconfitta, non date adito a pensieri negativi, nascondeteli anche a voi stessi e sorridete all’oggi, ne avete motivo.

Vergine

Oggi non fatevi offuscare da questi ritardi, non sono nulla di che; è possibile una comunicazione di lavoro che vi porta soddisfazioni.

Bilancia

La giornata è adatta al superamento di difficoltà passate e mai dimenticate. La pace interiore è un bene che bisogna sempre coltivare, supererete qualsiasi discussione.

Scorpione

Nonostante il desiderio di una noiosa normalità non contateci, oggi i cambiamenti improvvisi non dipendono dalla vostra volontà e sono continui.

Sagittario

È la giornata migliore della settimana, recupererete forma ed energia fisica per guardare al futuro con un ottimismo costruttivo, invece che con il malumore di inizio settimana.

Capricorno

Oggi lo stesso Sole può poco con le quadrature di Saturno e Nettuno; aprite gli occhi e chiedetevi sempre se quella che percepite è la realtà.

Acquario

Passerete la giornata con intense emozioni. Sul lavoro ci sono discussioni e divergenze sia di opinione che di pensiero, alcuni colleghi vi mostreranno una faccia diversa dal solito.

Pesci

Potreste avere una flessione nel fine settimana, quando gli aspetti rallentano i ritmi per evitarvi sforzi eccessivi.