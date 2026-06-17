Oroscopo del 17 giugno 2026

Ariete

Oggi il Sole in Cancro parla di eccessi, di cibo, di parole, di salute, siate capaci di discernere ciò che è utile e positivo è ciò che vi fa male.

Toro

Oggi la Luna che vi regala una grande lucidità mentale, fatta di pensieri, decisioni e opportunità da non perdere.

Gemelli

La giornata vi offre un momento perfetto per riflettere senza affrettarsi a decisioni che non vi aiutano, ma, anzi, vi impoveriscono sotto qualsiasi profilo, umano, professionale e sociale.

Cancro

L’ingresso del Sole nel Cancro vi donerà una bella energia, vi accorgerete che i malesseri stagionali e le allergie passeranno e avrete poco o nulla da lamentarvi.

Leone

Ricordate che Plutone opposto mette a nudo più di un’insoddisfazione latente e mai elaborata, quindi nella settimana tenete sotto controllo malinconie e desideri inappagati, poiché gli altri non vi capirebbero.

Vergine

Come un vestito cucito per un altro, non accetterete fatti prefissati e regole troppo rigide.

Bilancia

Oggi Urano positivo propone acquisti, vendite e cambiamenti negli investimenti, con il rischio di qualche truffa.

Scorpione

Plutone vi spinge il desiderio non troppo nascosto di eliminare tutti quei legami che vi appesantiscono e che vi fanno sentire come fiori appassiti dal tempo e dalla mancanza di cura.

Sagittario

Oggi vi sentireste soffocati da responsabilità enormi. Un incontro casuale risveglierà emozioni sopite da lungo tempo.

Capricorno

Chi ha legami solidi sarà capace, in contrapposizione al proprio carattere, di sperimentare passioni insospettate.

Acquario

Giove e Plutone vi regalano una presenza positiva che, se fatta trapelare, vi risparmierà battutacce e parole insolenti.

Pesci

Oggi saprete mostrare tutto il vostro fascino e Venere vi donerà attimi di pura dolcezza.