Oroscopo del 16 marzo 2026

Ariete

Settimana all’insegna del buon umore, il Sole che passa nel vostro segno è molto positivo vi dona vigore e tanta solarità, dovete usarla al meglio.

Toro

Siete molto impegnati per risolvere questioni lavorative che vi creano fastidio e che volete sistemare una volta per sempre, la performance è al centro di tanti progetti.

Gemelli

Siete i protagonisti della settimana e il periodo è pieno di stimoli e buone occasioni. Solo un po’ di attenzione agli eccessi di ottimismo, evitiamo illusioni e manteniamoci concreti.

Cancro

Settimana in cui mantenere la calma. Inizia una fase complicata, che vi vede oppositivi a vario titolo per continue difficoltà.

Leone

Avrete una settimana bella grazie al Sole che vi guarda con aspetti positivi e vi dona nuovo vigore e tanta solarità.

Vergine

Siete impegnati con vecchie questioni lavorative, il successo personale è al centro dei vostri interessi.

Bilancia

L’inizio settimana è sereno, in continuità con la scorsa. Da venerdì qualche difficoltà improvvisa, un po’ di attenzione agli eccessi di ottimismo.

Scorpione

Per voi tutto sereno, inizio settimana in cui dovrete mantenere la calma, comincia una fase che vi vede oppositivi alle regole troppo rigide.

Sagittario

Inizio settimana all’insegna delle relazioni che vi regalano momenti di condivisione gioiosa. Nel fine settimana il Sole che passa in un segno positivo dona nuovo vigore e tanta compagnia.

Capricorno

Il lavoro è al centro dei vostri pensieri, siete programmati come dei caterpillar per raggiungere i successi che considerate irrinunciabili.

Acquario

Inizio settimana pieno di stimoli e tante buone occasioni, attenzione al buonismo e alle illusioni, manteniamoci concreti. Esperienze ed incontri stimolanti.

Pesci

Inizio settimana in cui dovrete mantenere la calma, inizia una fase complicata che vi vede opporvi a vario titolo ad alcune difficoltà.