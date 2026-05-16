Oroscopo del 16 maggio 2026

Ariete

Oggi con i pianeti lenti nel segno finalmente sentirete dentro di voi un ottimismo concreto e saprete di poter contare su un pizzico di fortuna.

Toro

Oggi dovete lavorare per la pace familiare e amorosa, non sarà più necessario ridefinire relazioni, la comprensione sarà avanzata.

Gemelli

Una piccola negatività possiamo dirla solo per i nati nei primi giorni del mese, che avranno Marte contrario, per gli altri tutto ok.

Cancro

Oggi vi sentirete pieni di determinazione ed energia e potrete contare su momenti di grande relax con la persona amata.

Leone

La settimana diventa positiva grazie anche a Marte e Mercurio che, in aspetti positivi, vi stimolano e vi suggeriscono soluzioni nei rapporti di lavoro.

Vergine

Attenzione ai rapporti interpersonali, le relazioni sono a rischio ed evitate di dire parole offensive, moderazione recupero siano i vostri sponsor.

Bilancia

Oggi dovete godervi il momento di apertura, ascoltate quanto accade intorno a voi e fatevi coinvolgere sono intensi e costruttivi.

Scorpione

Oggi è una giornata difficile da gestire sia sul piano emotivo e amoroso, c’è chi vi chiede più affetto, più presenza e calore.

Sagittario

Oggi dovete vedere il lato positivo, se rallentate farete anche meno errori e accumulerete meno stress.

Capricorno

Nella giornata vi sentirete più fortunati e protetti, per fortuna l’amore funzionerà se riuscirete ad essere meno diffidenti e vorrete prendere l’iniziativa.

Acquario

Cogliete la giornata nella sua positività, sarete così capaci di migliorare alcuni aspetti della vostra vita.

Pesci

Oggi non esagerate con i lamenti e le recriminazioni o rischierete di essere isolati da tutti. Il fine settimana potrebbe essere passionale con la persona amata.