Oroscopo del 16 luglio 2026

Ariete
Oggi è sicuramente una giornata importante, che vi potrebbe aiutare a creare una svolta su lavoro e famiglia; un’occasione per qualcosa che aspettavate da tempo.
Toro
Oggi tutti – amici e parenti – vi dimostrano affetto, la cosa vi fa stare bene, anche se ve ne sfugge la ragione.
Gemelli
In giornata sono molte le questioni da definire, dovrete prendere decisioni oculate, con scelte inderogabili; siate obiettivi.
Cancro
La giornata è come tante altre, nulla di che, anche se accompagnata da molti fatti nuovi, in amore, in famiglia e sul lavoro.
Leone
Accettate incontri conviviali, con amici, feste e inviti che vi riempiranno la vita; con questi aspetti è naturale essere sereni di spirito e vedere tutto rosa,
Vergine
Abituatevi a tenere le emozioni sotto controllo, potreste sentire la meraviglia e lo stupore di chi vi sta intorno, non datevene cura e vivete l’oggi che ha tanto da regalarvi.
Bilancia
La giornata ha nuovi amici e nuovi amori, non abbiate paura di affrontare vecchi nodi o vecchi rancori, anzi, è al momento giusto per sciogliere qualche malinteso.
Scorpione
Oggi sul lavoro riuscirete a recuperare posizioni, nonostante qualche evidente difficoltà. Affidatevi al vostro intuito e non sbaglierete nel prendere le giuste decisioni.
Sagittario
La giornata ha qualche noia, potrebbe arrivarvi da un appuntamento di lavoro mancato, da un cliente, da un fornitore, insomma da qualcuno che vi dà buca.
Capricorno
L’energia fisica scarseggia con la Luna Nuova opposta al vostro segno, vi sentirete fiacchi e demotivati, sicuramente anche per colpa dello stress.
Acquario
Non riuscirete ad avere una reazione in modo dinamico, avendo la Luna ostile state subendo una reazione insofferente alle varie sollecitazioni.
Pesci
L’amicizia e i legami sentimentali sono al centro della giornata. Sforzatevi di dimenticare ansia e stress, grazie alla solidarietà degli altri.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.