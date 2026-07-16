Oroscopo del 16 luglio 2026

Ariete

Oggi è sicuramente una giornata importante, che vi potrebbe aiutare a creare una svolta su lavoro e famiglia; un’occasione per qualcosa che aspettavate da tempo.

Toro

Oggi tutti – amici e parenti – vi dimostrano affetto, la cosa vi fa stare bene, anche se ve ne sfugge la ragione.

Gemelli

In giornata sono molte le questioni da definire, dovrete prendere decisioni oculate, con scelte inderogabili; siate obiettivi.

Cancro

La giornata è come tante altre, nulla di che, anche se accompagnata da molti fatti nuovi, in amore, in famiglia e sul lavoro.

Leone

Accettate incontri conviviali, con amici, feste e inviti che vi riempiranno la vita; con questi aspetti è naturale essere sereni di spirito e vedere tutto rosa,

Vergine

Abituatevi a tenere le emozioni sotto controllo, potreste sentire la meraviglia e lo stupore di chi vi sta intorno, non datevene cura e vivete l’oggi che ha tanto da regalarvi.

Bilancia

La giornata ha nuovi amici e nuovi amori, non abbiate paura di affrontare vecchi nodi o vecchi rancori, anzi, è al momento giusto per sciogliere qualche malinteso.

Scorpione

Oggi sul lavoro riuscirete a recuperare posizioni, nonostante qualche evidente difficoltà. Affidatevi al vostro intuito e non sbaglierete nel prendere le giuste decisioni.

Sagittario

La giornata ha qualche noia, potrebbe arrivarvi da un appuntamento di lavoro mancato, da un cliente, da un fornitore, insomma da qualcuno che vi dà buca.

Capricorno

L’energia fisica scarseggia con la Luna Nuova opposta al vostro segno, vi sentirete fiacchi e demotivati, sicuramente anche per colpa dello stress.

Acquario

Non riuscirete ad avere una reazione in modo dinamico, avendo la Luna ostile state subendo una reazione insofferente alle varie sollecitazioni.

Pesci

L’amicizia e i legami sentimentali sono al centro della giornata. Sforzatevi di dimenticare ansia e stress, grazie alla solidarietà degli altri.