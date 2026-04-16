Oroscopo del 16 aprile 2026

Ariete

Mercurio porta notizie interessanti per somme che finalmente arrivano, ma avete anche tanta voglia di spendere; mettetevi un limite.

Toro

Giornata complicata, non dovete farvi coinvolgere dalle negatività più del necessario, senza far affiorare fatica o nervosismo.

Gemelli

Oggi potreste avere un colpo di fortuna in famiglia e risolvere una questione annosa, in tempi ostili è ora il momento adatto per portare a termine situazioni complesse e trarne un guadagno.

Cancro

Dovete affidarvi alla vostra intuizione per evitare situazioni spiacevoli, Marte cercherà di mettervi i bastoni fra le ruote, ma voi non usate rimbrotti e parole taglienti.

Leone

Oggi dovete cogliere occasioni e intuizioni per essere persone solari e gestire in modo giusto le vostre qualità.

Vergine

Giornata positiva come da tanto tempo non capitava. Attratti dalla realizzazione di fatti quotidiani piccoli ma molto utili e, soprattutto, pratici, vi sentirete soddisfatti a livello personale.

Bilancia

Oggi è la giornata più adatta per progetti o domande da presentare o per vendere o acquistare beni immobili.

Scorpione

La giornata è carica di ostilità da non cogliere; per difendervi stemperate le divergenze con un collaboratore o con il datore di lavoro.

Sagittario

In ambito professionale siete veramente ruggenti e volete sfondare, dimostrare le vostre capacità e avere la vostra bella fetta di soddisfazioni, anche se sarà difficile gestire le dinamiche con le persone.

Capricorno

Gli imprevisti nelle spese saranno all’ordine del giorno, armatevi di pazienza e non esagerate nel rapporto di coppia, nemmeno lì date nulla per scontato.

Acquario

Il lato professionale richiede più strategia e meno impulsività da parte vostra, non mettetevi come al solito a gridare la verità ai quattro venti se nessuno la vuole sentire.

Pesci

Oggi è una giornata di confronto con un collega che da tempo non accetta il vostro modo di essere, pazientate e siate diplomatici.