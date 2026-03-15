Oroscopo del 15 marzo 2026

Ariete

Nel fine settimana carico di attese evitate scatti e azioni impulsive, non è così che potrete ottenere validi risultati.

Toro

Giorno di festa tutto da vivere con amici e famiglia per godere delle vittorie e consolarsi per le sconfitte.

Gemelli

Anche le coppie più consolidate possono risentire di qualche incomprensione, chiarite subito eventuali malintesi, evitate bugie e falsità, non pagano mai.

Cancro

Giornata da trascorrere con un bel libro a farci compagnia, non siate pessimisti, tutto passa, è solo un momento.

Leone

In amore tutto va a meraviglia, i sentimenti profondi che state vivendo, invece di stupirvi, vi stimoleranno a fare di più.

Vergine

Anche oggi per voi c’è una vittoria da incassare in famiglia, evitate di dire che avevate ragione, perdereste terreno.

Bilancia

La giornata di festa passa serena in famiglia o con amici fidati, rilassatevi e dimenticate i problemi della settimana.

Scorpione

Oggi magari sarebbe meglio andare in posti e luoghi che vi piacciono e in cui vi sentite accolti e sereni. Evitate persone che vedete con il fumo negli occhi.

Sagittario

Per i single buone occasioni d’incontro per legami duraturi e profondi; non scappate, siate concreti e meticolosi.

Capricorno

Rilassatevi e pensate a come pianificare la prossima settimana, stesi sul divano di casa, senza cercare rogne.

Acquario

Giornata particolarmente positiva. Venere vi rende amabili e propensi al dialogo. Rivedrete vecchi amici per divertitevi.

Pesci

La giornata è senza nuvole, trascorrerla in compagnia di amici fidati e di cui sentirete l’affetto vi farà tanto bene all’autostima.