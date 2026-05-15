Oroscopo del 15 maggio 2026

Ariete

È un momento importante anche per stabilizzare un bilancio domestico che vi ha creato nel passato qualche pensiero e che oggi si incrementa con nuove entrate.

Toro

La giornata vi impone di mettete le cose in chiaro senza farvi scrupoli, dovete fugare dubbi o sensazioni negative. Oggi è un momento bello anche per le coppie.

Gemelli

Oggi potrebbero esserci movimenti di una certa rilevanza sul lavoro, anche si consolideranno nel tempo, rimboccatevi le maniche e non perdete questa occasione.

Cancro

Oggi riuscirete a spuntare la soluzione migliore o il risultato più proficuo per una questione che vi sta a cuore, questo momento fortunato lo dovete a Marte che in aspetto positivo dai Pesci rende astuti.

Leone

Le entrate che capitalizzate oggi non dovrete assolutamente tramutarle in spese eccessive, consolidate il vostro conto corrente, che ha risentito di spese impreviste.

Vergine

Oggi date un occhio particolare ai documenti, sia che siano vostri o meno, attenzione anche alle virgole e alle firme; anzi, se non vi è tutto chiaro non fatelo.

Bilancia

Nella giornata sarete notati e apprezzati da chi non vi aspettavate si potesse interessare a voi, siatene felici e, naturalmente, approfittatene.

Scorpione

Oggi vi potrete liberare di una persona sgradevole o di alcuni debiti e potrete contare su una ripresa definitiva.

Sagittario

Oggi non c’è nulla di grave, solo fastidi che sarebbe meglio prendere con filosofia, non innervositevi se tutto va al rallentatore.

Capricorno

Marte favorevole vi regala voglia di fare e di agire, potrete recuperare denaro e occasioni che vi sono mancate, anche se i pianeti lenti continuano a tartassarvi.

Acquario

Oggi vi sentite ottimisti e caritatevoli, non fate i compassionevoli, potreste vanificare i colpi di fortuna che vi arrivano.

Pesci

La giornata porta una nuova proposta da valutare, Mercurio negativo vi rende diffidenti verso le persone e causa qualche tensione con il partner, con genitori e familiari.