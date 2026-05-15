Oroscopo del 15 maggio 2026

Ariete
È un momento importante anche per stabilizzare un bilancio domestico che vi ha creato nel passato qualche pensiero e che oggi si incrementa con nuove entrate.
Toro
La giornata vi impone di mettete le cose in chiaro senza farvi scrupoli, dovete fugare dubbi o sensazioni negative. Oggi è un momento bello anche per le coppie.
Gemelli
Oggi potrebbero esserci movimenti di una certa rilevanza sul lavoro, anche si consolideranno nel tempo, rimboccatevi le maniche e non perdete questa occasione.
Cancro
Oggi riuscirete a spuntare la soluzione migliore o il risultato più proficuo per una questione che vi sta a cuore, questo momento fortunato lo dovete a Marte che in aspetto positivo dai Pesci rende astuti.
Leone
Le entrate che capitalizzate oggi non dovrete assolutamente tramutarle in spese eccessive, consolidate il vostro conto corrente, che ha risentito di spese impreviste.
Vergine
Oggi date un occhio particolare ai documenti, sia che siano vostri o meno, attenzione anche alle virgole e alle firme; anzi, se non vi è tutto chiaro non fatelo.
Bilancia
Nella giornata sarete notati e apprezzati da chi non vi aspettavate si potesse interessare a voi, siatene felici e, naturalmente, approfittatene.
Scorpione
Oggi vi potrete liberare di una persona sgradevole o di alcuni debiti e potrete contare su una ripresa definitiva.
Sagittario
Oggi non c’è nulla di grave, solo fastidi che sarebbe meglio prendere con filosofia, non innervositevi se tutto va al rallentatore.
Capricorno
Marte favorevole vi regala voglia di fare e di agire, potrete recuperare denaro e occasioni che vi sono mancate, anche se i pianeti lenti continuano a tartassarvi.
Acquario
Oggi vi sentite ottimisti e caritatevoli, non fate i compassionevoli, potreste vanificare i colpi di fortuna che vi arrivano.
Pesci
La giornata porta una nuova proposta da valutare, Mercurio negativo vi rende diffidenti verso le persone e causa qualche tensione con il partner, con genitori e familiari.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.