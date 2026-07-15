Oroscopo del 15 luglio 2026

Ariete

Oggi ci sono litigi improvvisi che non hanno proprio nulla di sostanziale, lasciateli lì e andate dritto per la vostra strada.

Toro

Dovete accettare i cambiamenti che di volta in volta stanno avvenendo nella vostra vita, anche se non tutti sono chiari.

Gemelli

Urano nel segno forma più di un aspetto con altri pianeti, che, positivi o complessi, implicano cambiamenti repentini nella vostra vita

Cancro

Vi sentite giustamente ambiziosi e desiderosi di mettervi in mostra. Il Sole nel segno vi dona energia fisica e carisma.

Leone

La Luna nel segno opposta a Plutone, anche se per solo poche ore, potrebbe farvi salire una nota di malinconica nell’animo.

Vergine

Volete ritrovare e consolidare l’armonia che percepite, vi manca la complicità dei giorni passati. Per i single ci sono grandi opportunità di fare incontri interessanti.

Bilancia

La giornata vi porta notizie vantaggiose, occasioni eccezionali. Grazie alla Luna positiva sarete pieni di fascino.

Scorpione

La giornata ha molte faccende e questioni a cui dovete trovare una soluzione se volete passare un’estate serena.

Sagittario

Oggi ci sono ritardi legati a questioni economiche e pratiche che si inceppano; sentirete salire il nervosismo.

Capricorno

Oggi tutte le questioni professionali andranno a rilento e vi sentirete carichi di insoddisfazione, ma è solo un momento.

Acquario

State vivendo cambiamenti profondi anche se da fuori non si intuiscono, poiché Plutone, pianeta dell’inconscio, vi dona una sottile inquietudine e insoddisfazione profonda.

Pesci

Oggi colleghi, amici, parenti vi aiuteranno a risolvere un problema personale. La salute ha come punto debole la schiena: curatevi.