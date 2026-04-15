Oroscopo del 15 aprile 2026

Ariete

Oggi Marte vi offrirà amore e i single non riusciranno a resistere. Mercurio porta tante notizie interessanti sul denaro e per somme che finalmente arrivano.

Toro

Naturalmente vi sentirete disorientati senza il vostro modus operandi fatto di eleganza e gentilezza, l’importante è superare la giornata.

Gemelli

Lasciate qualcosa di vecchio e sentire il bisogno di nuovo, un nuovo lavoro, un nuovo amore, una nuova casa, insomma una nuova vita.

Cancro

Oggi dovete pensare alla famiglia, sarà necessario fare qualche chiarimento e, basarvi sulla fiducia, sarebbe un’opzione necessaria.

Leone

Oggi vi sentite alla grande e affronterete le cose con forza e buon umore, riuscendo a reinventarvi nel modo giusto.

Vergine

Oggi non dovete farvi coinvolgere con collaboratori soci e sottoposti, mostratevi disponibili e concreti per progetti o per occasioni che avevate messo da parte.

Bilancia

Ascoltate il vociare dei colleghi, le notizie vi arrivano all’improvviso senza che le cerchiate, ma consideratele, valutatele e usatele, sarà la vostra fortuna.

Scorpione

Con la persona amata potrete vivere momenti di grande armonia sul piano emotivo.

Sagittario

La giornata non è brutta, anzi, porta occasioni, proposte e anche entrate impreviste, cosa che vi fa sempre piacere.

Acquario

Tante le situazioni delicate che state vivendo e spesso vi assale l’insicurezza, la paura di non farcela, di non riuscire a gestire gli impegni e di deludere chi crede in voi.

Pesci

Bisogna che iniziate a progettare un viaggio, apritevi all’amore, andate a convivere o cercate compagnia.