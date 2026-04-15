Oroscopo del 15 aprile 2026

Ariete
Oggi Marte vi offrirà amore e i single non riusciranno a resistere. Mercurio porta tante notizie interessanti sul denaro e per somme che finalmente arrivano.
Toro
Naturalmente vi sentirete disorientati senza il vostro modus operandi fatto di eleganza e gentilezza, l’importante è superare la giornata.
Gemelli
Lasciate qualcosa di vecchio e sentire il bisogno di nuovo, un nuovo lavoro, un nuovo amore, una nuova casa, insomma una nuova vita.
Cancro
Oggi dovete pensare alla famiglia, sarà necessario fare qualche chiarimento e, basarvi sulla fiducia, sarebbe un’opzione necessaria.
Leone
Oggi vi sentite alla grande e affronterete le cose con forza e buon umore, riuscendo a reinventarvi nel modo giusto.
Vergine
Oggi non dovete farvi coinvolgere con collaboratori soci e sottoposti, mostratevi disponibili e concreti per progetti o per occasioni che avevate messo da parte.
Bilancia
Ascoltate il vociare dei colleghi, le notizie vi arrivano all’improvviso senza che le cerchiate, ma consideratele, valutatele e usatele, sarà la vostra fortuna.
Scorpione
Con la persona amata potrete vivere momenti di grande armonia sul piano emotivo.
Sagittario
La giornata non è brutta, anzi, porta occasioni, proposte e anche entrate impreviste, cosa che vi fa sempre piacere.
Acquario
Tante le situazioni delicate che state vivendo e spesso vi assale l’insicurezza, la paura di non farcela, di non riuscire a gestire gli impegni e di deludere chi crede in voi.
Pesci
Bisogna che iniziate a progettare un viaggio, apritevi all’amore, andate a convivere o cercate compagnia.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.