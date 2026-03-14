Oroscopo del 14 marzo 2026

Ariete
Oggi è la giornata buona per recuperare rapporti e amicizie, datevi da fare, nessuno sa dirvi di no.
Toro
Caratteristica del fine settimana è l’entusiasmo con cui vivrete un nuovo amore, una passione e, perché no, costruire il futuro.
Gemelli
Vi sentirete particolarmente emotivi, potreste anche raggiungere sentimenti che vi possono spaventare.
Cancro
La giornata è leggera, senza grandi impegni, solo un po’ di energia in più grazie ad una Venere positiva. Bella la comunicazione.
Leone
Ammettete la verità e le cose desiderate che fino a poco fa non sapevate nemmeno di desiderare, riflettete.
Vergine
Siete più fiduciosi e sociali, ricchi di movimento, uscite e vivete, respirate e parlate con la gente, con i colleghi, gli amici.
Bilancia
In amore preferite un dialogo aperto e armonioso, non quello sterile e prefissato. Vi sentirete sereni e in armonia con voi stessi e con chi vi sta accanto.
Scorpione
Avete un carattere fumantino e vendicativo di natura, ma il ragionamento vi aiuterà a non sbagliare.
Sagittario
In amore sono da evitare situazioni ambigue, senza futuro, che vi svilirebbero e a cui nemmeno voi riuscite più a credere.
Capricorno
Dovete evitate di barcamenarvi in situazioni ambigue e senza sbocco, andate avanti con entusiasmo.
Acquario
Il problema sono le entrate, tanto sulla carta che con impedimenti che ne ritardano l’accredito, un po’ di pazienza, Mercurio causa anche questo.
Pesci
Progettate un piccolo viaggio per il fine settimana o anche una scampagnata con amici e parenti a voi vicini, che vi donino momenti di grande serenità.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.