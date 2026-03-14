Oroscopo del 14 marzo 2026

Ariete

Oggi è la giornata buona per recuperare rapporti e amicizie, datevi da fare, nessuno sa dirvi di no.

Toro

Caratteristica del fine settimana è l’entusiasmo con cui vivrete un nuovo amore, una passione e, perché no, costruire il futuro.

Gemelli

Vi sentirete particolarmente emotivi, potreste anche raggiungere sentimenti che vi possono spaventare.

Cancro

La giornata è leggera, senza grandi impegni, solo un po’ di energia in più grazie ad una Venere positiva. Bella la comunicazione.

Leone

Ammettete la verità e le cose desiderate che fino a poco fa non sapevate nemmeno di desiderare, riflettete.

Vergine

Siete più fiduciosi e sociali, ricchi di movimento, uscite e vivete, respirate e parlate con la gente, con i colleghi, gli amici.

Bilancia

In amore preferite un dialogo aperto e armonioso, non quello sterile e prefissato. Vi sentirete sereni e in armonia con voi stessi e con chi vi sta accanto.

Scorpione

Avete un carattere fumantino e vendicativo di natura, ma il ragionamento vi aiuterà a non sbagliare.

Sagittario

In amore sono da evitare situazioni ambigue, senza futuro, che vi svilirebbero e a cui nemmeno voi riuscite più a credere.

Capricorno

Dovete evitate di barcamenarvi in situazioni ambigue e senza sbocco, andate avanti con entusiasmo.

Acquario

Il problema sono le entrate, tanto sulla carta che con impedimenti che ne ritardano l’accredito, un po’ di pazienza, Mercurio causa anche questo.

Pesci

Progettate un piccolo viaggio per il fine settimana o anche una scampagnata con amici e parenti a voi vicini, che vi donino momenti di grande serenità.