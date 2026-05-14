Oroscopo del 14 maggio 2026

Ariete

Oggi Mercurio torna favorevole, il lavoro per voi si movimenta e alcuni progetti ripartono, possono arrivare anche una promozione e contatti.

Toro

Nella giornata di oggi sentirete il bisogno di chiarire interferenze o limiti da definire con chi cerca di entrare nelle vostre cose.

Gemelli

Oggi sul lavoro, in famiglia, in amore tutto ribolle di proposte, innovazioni e progetti che dovrete assolutamente consolidare per il vostro bene e quello di chi sta accanto.

Cancro

Oggi gli aspetti riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana. Chi ha una trattativa importante conti su un momento fortunato.

Leone

Oggi riceverete un invito in cui sarete protagonisti e vi darà quello smalto dorato che tanto amate e che vi carica di autostima, oltre a ricevere soddisfazioni economiche.

Vergine

Sia chiaro che niente è gratis, preparatevi a lottare per i vostri diritti, c’è chi vuole togliervi anche quello che vi siete sudato e guadagnato.

Bilancia

Oggi Mercurio favorevole stimola iniziative che vi coinvolgono sul lavoro e in amore. Momento molto propizio anche per i single, che possono fare begli incontri.

Scorpione

Siete pieni di energia, istinto e prontezza di riflessi. Il momento è molto promettente per voi, magari sarebbe il caso di iniziare qualcosa di positivo.

Sagittario

Oggi è possibile qualche noia, la firma che non c’è, il cellulare che vi abbandona, la @ che non arriva, un litigio puerile vi rovina la giornata.

Capricorno

Alcune entrate non previste vi daranno la possibilità di comprarvi qualcosa che desiderate, o vi permettono di aumentare il conto corrente.

Acquario

Oggi potrebbe arrivare una conferma di lavoro o il rinnovo di un contratto. È importante che questi aspetti positivi non facciano aumentare il vostro ottimismo, eliminando le vostre difese.

Pesci

Forti sia nello spirito che nella mente, riuscirete a sostenere ritmi che normalmente non pensavate neppure di poter reggere.