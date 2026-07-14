Oroscopo del 14 luglio 2026

Ariete

Oggi preparatevi per momenti futuri importanti. È fondamentale ricordarsi di non farsi coinvolgere da discussioni o argomenti inutili; mantenete la calma.

Toro

Siete tra i segni più sostenuti; il momento è interessante e proficuo sia per i sentimenti che per le relazioni.

Gemelli

La giornata manca completamente di senso pratico, state molto attenti agli affari, ai sentimenti, alle dispute familiari e tenetevi lontano da ogni possibile turbamento.

Cancro

Sarete i protagonisti assoluti della giornata. La Luna nuova nel segno vi dona recettività, intuito, perspicacia e forza di volontà.

Leone

La giornata è senza difficoltà, tutto gira nel verso giusto e le ore scorrono in grande tranquillità. Godetevi questa pace.

Vergine

Oggi scoprirete la vostra vena romantica, a dispetto di tutti e tutto; infatti, accadranno cose importanti per le coppie consolidate.

Bilancia

La giornata ha per voi molti punti di forza, avete idee, intuizioni e progetti spontanei e immediati da meravigliare anche voi stessi.

Scorpione

Oggi potrete esprimere desideri, aspettative e sentimenti. Il lavoro vi premia con i successi raggiunti.

Sagittario

La giornata ha qualche difficoltà e stenta a migliorare. Alcune piccole delusioni, dovete abbassare le aspettative.

Capricorno

Ci vuole pazienza, calma e fermezza nel non innervosirvi per le piccole questioni quotidiane che vi creano problemi.

Acquario

La giornata è serena, anche se a qualcuno potrebbe capitare di doversi misurare improvvisamente sul lavoro con una questione impegnativa.

Pesci

La giornata chiede disciplina e organizzazione, dovete infatti gestire meglio il vostro tempo. C’è anche una bellissima sorpresa domestica.