Oroscopo del 14 aprile 2026

Ariete
Oggi Marte nel vostro segno vi dona tanta voglia di vivere in modo esagerato, senza remore; non dimenticate di cautelarvi.
Toro
Inizio settimana atipico, in cui dovrete reinventarvi, diventare persone nuove, anche se dovete agire con discrezione senza farvi notare.
Gemelli
La giornata è imprevedibile; in preparazione agli sconvolgimenti di fine mese, già percepite il desiderio di cambiamento.
Cancro
La giornata è faticosa e porta con sé con alcuni sensi di colpa che, riaffiorando, vi causeranno un umore tendente al grigio; cercate di non abbattervi.
Leone
Giornata con tante opportunità; possiamo dire che grazie a Marte e ai pianeti lenti in un segno amico siete molto sereni.
Vergine
Oggi possibili tensioni per dei pareri opposti non devono guastarvi l’umore, anzi, prendetela come occasione di stimolo.
Bilancia
Oggi vi sentite persone nuove, sta iniziando una crescita professionale e che da tempo desideravate.
Scorpione
Oggi dovrete fare uno sforzo enorme per adattarvi e cogliere delle nuove opportunità, uscire dalla quotidianità con incontri importanti e riconversioni personali.
Sagittario
L’inizio settimana chiede anche a voi di reinventarvi e di adattarvi alle nuove situazioni che stanno per accadere.
Capricorno
Oggi troverete le soluzioni migliori che volgerete a vostro favore, ma attenti alla burocrazia, prima di firmare qualunque cosa leggete bene, anzi, benissimo, non tralasciate nulla negli accordi che fate e non date nulla per scontato.
Acquario
Giornata da vivere con il desiderio spasmodico di rimettere ordine, negli affetti, nel lavoro, nelle amicizie.
Pesci
Oggi bisogna capire come cogliere le nuove opportunità, è necessario ormai che riprendiate in mano la vostra vita.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.