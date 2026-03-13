Oroscopo del 13 marzo 2026

Ariete

Chi svolge la libera professione si guardi intorno, c’è bisogno di quanti più elementi possibili per fare scelte finanziarie giuste per gli investimenti futuri, datevi i tempi adeguati.

Toro

In famiglia è il momento di fare scelte concrete, decidere se cambiare casa o arredamento, acquistare un elettrodomestico e così via.

Gemelli

L’emotività vi giocherà un brutto scherzo, voi abituati a ridere e ridurre tutto a un’alzata di spalle se non vi piace, rischiate di sottovalutare le cose.

Cancro

Potreste ricevere delle prove di amicizia che vi donerebbero emozioni intense, non emozionatevi troppo, sono cose di cui avete diritto.

Leone

Vi state avviando verso cambiamenti profondi, che ve ne accorgiate o meno; la presenza di Nettuno e Saturno in un segno amico significa anche questo.

Vergine

Oggi ci sono meccanismi perdenti che dovete assolutamente evitare, dovete controllare ogni dettaglio, senza imporre troppo il vostro pensiero. Usate diplomazia.

Bilancia

Chiuderete situazioni rimaste aperte da tempo, dimostrando il vostro valore e la componente emotiva che mettete in tutto ciò che fate.

Scorpione

Oggi tutto sentirete il bisogno di vivere l’amore senza filtri ed emozioni profonde che possono aumentare la complicità con chi amate.

Sagittario

Buone le entrate economiche, con un incremento di un accordo o di una nuova iniziativa, per la stabilità del vostro futuro.

Capricorno

Non sottovalutate le nuove amicizie, che vi regaleranno nel fine settimana momenti deliziosi, tutti da vivere in compagnia.

Acquario

Oggi va bene il lavoro, un po’ meno le relazioni sociali, tutto è faticoso e dovete prestare attenzione a ciò che dite e fate.

Pesci

Nel lavoro dovete fidarvi del vostro istinto, c’è sempre chi cercherà di approfittarsi della vostra disponibilità. Dovrete impegnarvi su contratti e iniziative professionali.