Oroscopo del 13 maggio 2026

Ariete

Oggi possibili contatti sul lavoro importanti o un incontro con una persona del vostro passato, che vi farà risolvere malumori mai dimenticati.

Toro

Qualche notizia positiva arriva per l’ambiente domestico, entrano soldi per una ristrutturazione, lavori programmati. L’acquisto o vendita di una casa, che sembravano non realizzabili, si concretizzano.

Gemelli

Una conoscenza vi aprirà opportunità positive e stimolanti, le vostre idee inizieranno a ribollire e non ce ne sarà per nessuno.

Cancro

Oggi potrete raggiungere una maggiore libertà di agire e decidere cosa sia veramente importante per il vostro futuro.

Leone

Oggi capirete che cosa avete consolidato con sforzi profondi e tanta dedizione sul lavoro, in famiglia, con gli amici. Possibili incontri sociali.

Vergine

Per fortuna arriva un momento gioioso con opportunità lavorative che avete posto in essere; in settimana avrete notizie e aggiustamenti.

Bilancia

Oggi siete in ripresa, momento favorevole per la soluzione di un problema sul lavoro e positivo per un trasferimento.

Scorpione

Oggi per voi c’è un chiarimento necessario, Mercurio non è più ostile e Marte diventato addirittura positiva, vi dona intuizione e immediatezza di pensiero.

Sagittario

Oggi dovete rimboccarvi le maniche e, con grande forza d’animo, fare tutto in fretta e bene. Da metà settimana, infatti, Mercurio e Marte diventeranno negativi.

Capricorno

Oggi c’è qualche introito imprevisto, che vi darà la possibilità di prendervi qualche sfizio o di incrementare i risparmi.

Acquario

Oggi Mercurio è molto favorevole, con entrate improvvise, nuove opportunità di guadagno e di lavoro o nuovi incarichi.

Pesci

Nella giornata di oggi potrete trovare una soluzione a un litigio che vi bloccava con vecchi rancori e, con Marte nel segno, potete contare su una grande energia.