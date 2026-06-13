Oroscopo del 13 giugno 2026

Ariete

Per i nati alla fine del segno qualche perdita finanziaria, può anche essere per l’acquisto di un immobile o di un’auto.

Toro

Gli aspetti positivi prevedono nella settimana un colloquio chiarificatore, sgradevole forse, ma necessario, che vi regala una bella sensazione di serenità.

Gemelli

Le vostre qualità sono così evidenti da suscitare tutti i sentimenti negativi possibili; non ve ne curate affatto e andate dritti per la vostra strada.

Cancro

Mostratevi più accondiscendenti con chi vi è antipatico, anche se dovete mantenere alta la soglia di attenzione.

Leone

La giornata scorrerà con leggerezza e il weekend vi porta serenità e tanta voglia di divertirvi: raccogliete inviti, andate a feste e serate con amici fidati.

Vergine

Un contrattempo in famiglia causato da altri vi porterà a trovare una soluzione adeguata, ma non sono sicura che la cosa possa piacervi; non sarà comunque il caso di darvi colpe che non avete.

Bilancia

Per l’aspetto finanziario dovete essere ancora attenti alle entrate e alle uscite, non è ancora il momento delle spese pazze; invece, coltivate contatti e fate affidamento sulla diplomazia.

Scorpione

Bello l’amore, che vi regala emozioni, carezze e piccoli regali da ricevere e da fare. Anche gli amici si meravigliano della vostra estrema gentilezza.

Sagittario

Aspettatevi una mail, una telefonata improvvisa, che potrebbe sconvolgere i vostri ricordi e chiarire alcune ambiguità rimaste lì da tempo e che ora vi regala un sorriso.

Capricorno

La settimana passerà con una stabilità lavorativa e sentimentale, ma potrebbe risultare molto impegnativo se volete andare d’accordo con tutti.

Acquario

Sia nell’impiego pubblico che nel privato c’è chi risente di trappole sentimentali o familiari, ed è in difficoltà tra ciò che desidera e ciò che può essere fatto.

Pesci

I sentimenti spazzano via tutti i dubbi che vi dilaniano e vorrete finalmente viverli con sincerità e dedizione.