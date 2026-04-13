Oroscopo del 13 aprile 2026

Ariete
Inizio settimana con tante emozioni da provare e da gestire, oggi sarà necessario difendere la parte più sensibile della vostra vita.
Toro
Inizio settimana tutto da organizzare, soprattutto scegliendo cose che hanno un risvolto personale.
Gemelli
Inizio settimana pieno di opportunità, con un pizzico di fortuna e un po’ per opportunismo riuscirete a trarre il meglio.
Cancro
Siete tra i più fortunati questa settimana, saprete trovare il modo di non fare nulla, di non decidere nulla, così eviterete errori.
Leone
Non volete ruggire contro questo inizio settimana, anzi, difenderete la parte emotiva della vostra vita sentimentale.
Vergine
Inizio settimana da passare organizzando le cose da fare e da non fare, scegliendole rispetto all’interesse personale.
Bilancia
Buone le opportunità di questo inizio settimana, ci vuole fortuna se volete il massimo, opportunismo se volete di più.
Scorpione
Siete tra i segni più fortunati della settimana, trovate la forza di non agire evitando errori.
Sagittario
La settimana è tutta da vivere, non vi difendete dalle emozioni, cavalcatele e passerete ore felici difendendo la parte emotiva della vostra vita sentimentale.
Capricorno
È il momento giusto per organizzare la vostra vita secondo nuovi canoni, vedrete tanti cambiamenti concreti, agite solo per interesse personale.
Acquario
Avrete solo l’imbarazzo della scelta tra le tante opportunità che vi si offriranno, con un po’ di fortuna e un po’ di opportunismo nessuno vi dirà di no.
Pesci
Siete tra i segni più fortunati dello zodiaco, troverete la forza di non dire di sì al momento giusto e senza fare errori.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.