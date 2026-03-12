Oroscopo del 12 marzo 2026

Ariete

In amore questa settimana sarete imbattibili con le parole, tuttavia ricordatevi di non esagerare e siate più che trasparenti.

Toro

Qualche piccola insoddisfazione rimane per ciò che avete dovuto abbandonare, compreso sogni e aspettative, ma comunque avete realizzato tanto ed è il momento di capitalizzare.

Gemelli

Bella e piacevole la giornata di oggi, che porta buone notizie e qualche regalo, mi raccomando vivetela fino in fondo.

Cancro

Sul lavoro i nati negli ultimi dieci giorni del segno riceveranno proposte interessanti e remunerative, queste opportunità sono da cogliere al volo, senza aspettarsi altro.

Leone

Dovete mettere le basi del vostro futuro, senza sconti o recriminazioni, per ciò che verrà e che desideriate avvenga, il momento è propizio, dovete agire.

Vergine

La ricerca dell’errore nascosto o del controllo assoluto potrebbe allontanarvi dagli altri che, a loro volta, potrebbero sentirsi esclusi dal vostro rispetto e sentirsi abbandonati.

Bilancia

Negli incontri sociali sarete brillanti e spumeggianti, il fine settimana sarà movimentato, con impegni in cui dovrete usare la vostra diplomazia per avanzare in ambito professionale.

Scorpione

Avete già capito che dovete riorganizzare i vostri obiettivi e le priorità assolute, allora dovete evitare discussioni e divergenze, anche in amore.

Sagittario

Oggi grande energia vi scorre addosso, vi sentirete stimolati per la soluzione di problemi difficili.

Capricorno

Possibili nuove amicizie, o un innamoramento improvviso. In famiglia con figli o genitori anziani qualche difficoltà da gestire con calma, senza imposizioni.

Acquario

In amore, sentite un’energia piena di verve e potreste anche guardarvi intorno con occhi diversi e creare legami fondati sul reciproco rispetto, piuttosto che sulla passione fisica.

Pesci

Il Sole nel segno vi garantisce intuizione, chiarezza e creatività, tutto ciò alimenta le vostre relazioni, che si arricchiscono di significati importanti.