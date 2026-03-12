Oroscopo del 12 marzo 2026

Ariete
In amore questa settimana sarete imbattibili con le parole, tuttavia ricordatevi di non esagerare e siate più che trasparenti.
Toro
Qualche piccola insoddisfazione rimane per ciò che avete dovuto abbandonare, compreso sogni e aspettative, ma comunque avete realizzato tanto ed è il momento di capitalizzare.
Gemelli
Bella e piacevole la giornata di oggi, che porta buone notizie e qualche regalo, mi raccomando vivetela fino in fondo.
Cancro
Sul lavoro i nati negli ultimi dieci giorni del segno riceveranno proposte interessanti e remunerative, queste opportunità sono da cogliere al volo, senza aspettarsi altro.
Leone
Dovete mettere le basi del vostro futuro, senza sconti o recriminazioni, per ciò che verrà e che desideriate avvenga, il momento è propizio, dovete agire.
Vergine
La ricerca dell’errore nascosto o del controllo assoluto potrebbe allontanarvi dagli altri che, a loro volta, potrebbero sentirsi esclusi dal vostro rispetto e sentirsi abbandonati.
Bilancia
Negli incontri sociali sarete brillanti e spumeggianti, il fine settimana sarà movimentato, con impegni in cui dovrete usare la vostra diplomazia per avanzare in ambito professionale.
Scorpione
Avete già capito che dovete riorganizzare i vostri obiettivi e le priorità assolute, allora dovete evitare discussioni e divergenze, anche in amore.
Sagittario
Oggi grande energia vi scorre addosso, vi sentirete stimolati per la soluzione di problemi difficili.
Capricorno
Possibili nuove amicizie, o un innamoramento improvviso. In famiglia con figli o genitori anziani qualche difficoltà da gestire con calma, senza imposizioni.
Acquario
In amore, sentite un’energia piena di verve e potreste anche guardarvi intorno con occhi diversi e creare legami fondati sul reciproco rispetto, piuttosto che sulla passione fisica.
Pesci
Il Sole nel segno vi garantisce intuizione, chiarezza e creatività, tutto ciò alimenta le vostre relazioni, che si arricchiscono di significati importanti.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.