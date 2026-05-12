Oroscopo del 12 maggio 2026

Ariete

Oggi sul lavoro le cose si fanno chiare su ciò che vi chiedono o su cosa significa accettare dei nuovi incarichi.

Toro

Momento sereno e felice. Senza la sollecitazione dei pianeti veloci vi sentite calmi e agirete con tranquillità.

Gemelli

Oggi è l’inizio di una settimana fantastica. Anche Mercurio entra nel vostro segno e non ci sarà più nulla a infastidirvi.

Cancro

Avrete un bel recupero fisico e psicologico per voi che già sopportate ben due pianeti lenti e contrari, non pensateci e godetevi un giorno sereno.

Leone

L’inizio settimana prevede per voi una serie di successi personali e riconoscimenti sociali di grande valore.

Vergine

Inizio settimana movimentato, tutto ciò che avete rimandato vi rovinerà addosso e vi farà perdere energia, complice un Marte in aspetto negativo al vostro segno.

Bilancia

La settimana è divisa in due tempi, questi primi giorni sono pacifici, quasi sereni, pieni del vostro proverbiale ottimismo.

Scorpione

Se volete iniziare qualcosa di positivo oggi è la giornata giusta per voi scorpioncini, potete chiedere a un superiore un aumento, eliminare qualche ruggine con un collaboratore, prendere una decisione, trovare la soluzione a un problema.

Sagittario

Inizio settimana che parte molto bene, se dovete fare qualcosa di importante fatela ora, rapporti, occasioni, investimenti, vanno definiti e messi in atto subito.

Capricorno

Inizio settimana sereno, finalmente il Sole torna a risplendere. Un piccolo colpo di fortuna non può che farvi piacere, mettetelo a frutto.

Acquario

In questo inizio settimana conquisterete un successo. Il desiderio di cambiamento è forte e la voglia di rinnovarsi è nell’aria.

Pesci

La settimana è piena di tante intuizioni positive, potrete risolvere un problema familiare che vi assilla da tempo.