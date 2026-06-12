Oroscopo del 12 giugno 2026

Ariete

Evitate di rispondere con parole infuocate e ascoltate bene, anche se vi criticano e vi sentite infastiditi, non lasciate che l’amor proprio parli per voi.

Toro

In questi giorni mettetevi in gioco, risolvere quelle piccole ambiguità che vi portate dietro, senza assumere posizioni definitive.

Gemelli

Oggi fatevi aiutare da chi ha più esperienza di voi, nel lavoro d’ufficio sentite forte il peso dell’invidia e della gelosia.

Cancro

Il lato economico va a meraviglia, le entrate superano le uscite, ma state accumulando opportunità che poi vi ripagheranno degli investimenti.

Leone

Non avete percepito la delusione che si prova per mancanza di attenzione, è il caso di salvare le relazioni che lo meritano.

Vergine

Il lavoro ha bisogno di qualche sforzo, siete troppo presi dalle decisioni e sfuggite alla routine quotidiana, concentratevi su pochi obiettivi e lavorateci sodo.

Bilancia

Oggi è la giornata più favorevole della settimana, risolverete le questioni più spinose e sarete più contenti dei risultati.

Scorpione

Se proprio qualcosa non dovesse andare, state sicuri che avrete delle occasioni fortunate quando meno ve lo aspettate.

Sagittario

Dovete far fronte a qualche progetto che sonnecchia e di cui non avete rispettato le scadenze, sorridete e affascinate chi osa chiedervene conto, il vostro magnetismo è alle stelle.

Capricorno

I vostri sentimenti sono sinceri, parlate di quello, piuttosto che della polvere che vedete sui mobili o della giusta metà sulle porzioni di patatine.

Acquario

Chi risente di trappole sentimentali o familiari è in difficoltà su ciò che desidera e ciò che può essere fatto, affidatevi alla routine e sforzatevi di tollerare per il momento.

Pesci

Siete calmi e pacati di natura, sarà sicuramente una sensazione strana quella che vivete oggi; attivi e pronti a tutto sentirete di essere protagonisti della vostra vita fino in fondo.