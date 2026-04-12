Oroscopo del 12 aprile 2026

Ariete

La giornata è indicata per tirare un sospiro di sollievo e rinfrancarvi dopo le prove che avete affrontato nella settimana e da passare in relax con amici fidati.

Toro

Oggi qualche spunto di riflessione potrebbero esserci preoccupazioni che continuano a farsi sentire, che spesso vorreste poter chiudere fuori dalla mente per l’ansia.

Gemelli

La giornata va vissuta con amici a divertirsi e a rinfrancarsi dalla settimana. Per chi vuole, belle occasioni d’incontro.

Cancro

Il consiglio è mantenere la calma e non diventare aggressivi nei momenti di instabilità e di contraddittorio.

Leone

Sul lavoro potrebbero arrivare riconoscimenti oppure occasioni per fare passi avanti.

Vergine

Vivrete una giornata serena con tanta voglia di divertirvi e magari anche di spendere qualche soldino per darvi un confort personale.

Bilancia

Anche il lavoro vi darà qualche soddisfazione imprevista, grazie a collaborazioni che vi aiuteranno a superare eventuali difficoltà.

Scorpione

Per le battaglie che avete affrontato, sarete più maturi e decisi a darvi le occasioni migliori in ogni campo.

Sagittario

Rifuggite dalla malinconia e non fatevi prendere dal malumore, reagite e uscite con gli amici che amate di più.

Capricorno

Pensate a un dialogo sereno e costruttivo dove attuare le vostre posizioni e dimostrare il vostro pensiero. Anche se la cosa risultasse difficile potreste ricevere un grande risultato sul lavoro.

Acquario

Non fate partire subito la diffidenza con la persona che vi interessa, magari riuscirete ad aver ancora bei momenti insieme e, forse, vale la pena verificarlo.

Pesci

Giornata da vivere con calma davanti alla televisione o leggendo un bel libro. Avete bisogno di rilassarvi e fortificarvi, nonostante il periodo buono, siete stati feriti.