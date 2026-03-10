Oroscopo del 10 marzo 2026

Ariete

Affronterete una settimana come una piccola guerra, calmatevi e siate più pacifisti, l’importante è mantenere alti i numeri di riuscita.

Toro

Giornata propizia per i single; chi cerca l’amore ha reali possibilità di trovarlo, in particolare oggi è una giornata favorevole all’amore.

Gemelli

Per voi un cambiamento e una sconfitta, forse piccola ma c’è, colpa di Mercurio, che è retrogrado e ostile, e vi fa lo sgambetto, giocando a nascondino con voi.

Cancro

Giornata emotiva e positiva allo stesso tempo, per voi che siete baciati dal favore di tanti pianeti. Non dimenticate di agire per il vostro benessere e capitalizzate tutto ciò che gli astri vi donano.

Leone

Potreste avere una notizia in campo economico che aspettavate da tempo, sappiate ascoltare qualche buon consiglio e non pensate di poter fare tutto da soli.

Vergine

Questo inizio settimana sarete particolarmente interessati a tutto ciò che riguarda il lavoro e le questioni professionali, già vi sentite vincitori e incasserete tanti successi.

Bilancia

La giornata vi sembrerà passare lentamente e sotto gamba, invece vi accorgerete, alla fine, che vi porterà lontano.

Scorpione

Molti momenti di transizione, con colleghi, collaboratori, la famiglia e l’amore, insomma non mettetevi comodi.

Sagittario

Oggi potrebbe accadere qualsiasi cosa, comunque meravigliosa, non sprecate la giornata per inseguire altro e poi magari rendervi conto dell’occasione persa.

Capricorno

Finalmente le giornate diventano neutre, la presenza di pianeti lenti nel segno ostile vi quadra, ma tutti gli altri sono neutri o positivi, per cui è il momento di rilassarvi e prendere una bella pausa.

Acquario

Giornata da vedere in prospettiva, forse tutto è monotono rispetto a quelle passate, dovete inquadrare il tutto in un’ottica futura, pensate che potreste ritrovare voi stessi.

Pesci

Dovrete valutare più di una proposta e dare risposte che molte persone attendono, Mercurio nel segno vi offre una marea di opportunità.