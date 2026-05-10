Oroscopo del 10 maggio 2026

Ariete
Tutto è stato positivo, evitate qualche scivolone e il resto va da sé, anche oggi tutto per divertirsi.
Toro
Da passare con amici e la persona amata, consolatevi se ancora c’è qualcosa che non va a posto.
Gemelli
Rendetevi disponibili, è un momento vantaggioso, comunicare è di primaria importanza per chiarire un malinteso, per avviare un miglioramento professionale.
Cancro
Organizzate un fine settimana in una Spa dove rinfrancarvi e coccolarvi come meritate, anche perché sembra che non lo voglia fare nessuno.
Leone
Dialogare con tutti ed essere collaborativo vi permetterà di consolidare successi, raccogliere consensi, e promesse.
Vergine
Sempre da evitare intransigenza e dispotismo o finirete per litigare anche col pesciolino rosso.
Bilancia
Organizzate una festa o un momento conviviale che vi faccia stare bene e dove potete esprimere al meglio il vostro carattere estroso.
Scorpione
Piacevoli occasioni di stare insieme ad amici fidati, fatevi travolgere dalla voglia di ridere.
Sagittario
Giornata malinconica, non scoraggiatevi arriva presto il sereno, dovete credere nelle vostre capacità.
Capricorno
Dovete dare il tempo al vostro io di ritrovare la voglia di fare e di costruire, le tensioni quotidiane vi tolgono forza, ma dovete resistere.
Acquario
In famiglia e con il partner evitate discussioni inutili, come quelle speculative che portano solo malumore, magari fate un passo indietro, se ne vale la pena.
Pesci
Purtroppo la vostra creatività è ancora bloccata, affrontate la cosa con coraggio e datevi da fare, nuovi incontri vi renderanno felici.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.