Oroscopo del 10 luglio 2026

Ariete

Oggi un approccio sereno e produttivo è la scelta migliore da adottare. Sul lato economico la situazione è personale, anche se ci sono influssi positivi, bisogna considerare più di un aspetto.

Toro

Chi ha altri pianeti nel segno, si libererà di paure, rancori, sensi di colpa che non vi permettono di andare avanti.

Gemelli

La giornata è rovinata da un guasto tecnico, che vi farà comprare qualcosa di nuovo, ma che desideravate da tempo, elettrodomestico o auto che sia.

Cancro

Oggi i sentimenti sono passionali, via la solitudine, che è ormai un lontano ricordo. Evitate, tuttavia, di idealizzare la vostra persona del cuore.

Leone

Le coppie iniziano grandi e importanti progetti di vita: matrimonio, un figlio, una casa acquistare, una nuova attività.

Vergine

La giornata è adatta a rafforzare i legami con obiettivi condivisi. Attenzione al vostro senso critico, di cui non avete padronanza, che sarà al massimo livello.

Bilancia

Oggi non dovrete guardarvi le spalle o avvertire quel senso di inquietudine che avete percepito per mesi, gli astri sono attenti alle vostre necessità e vi sostengono.

Scorpione

Chirone e la Luna sono lì a lavorare in segreto, vogliono guarire e far affiorare alcuni dei lati più oscuri del vostro inconscio; se lottare o seguire la corrente è solo una decisione personale.

Sagittario

Godrete di stabilità e serenità in coppia, in famiglia, con gli amici. Il lavoro non ha difficoltà, né piccole né grandi, potrebbe essere solo ripetitivo e poco coinvolgente.

Capricorno

L’amore va bene e fa progetti per il futuro. Forti delle esperienze passate le coppie vivranno momenti di intensa complicità emotiva.

Acquario

Oggi qualche elettrodomestico va rimpiazzato, sono cose a cui vi dovete abituare, non fatene un dramma, le cose ogni tanto vanno cambiate.

Pesci

I single possono avere momenti felici e importanti; amori nati da poco si consolidano e crescono dando il meglio di sé.