Oroscopo del 10 luglio 2026

Ariete
Oggi un approccio sereno e produttivo è la scelta migliore da adottare. Sul lato economico la situazione è personale, anche se ci sono influssi positivi, bisogna considerare più di un aspetto.
Toro
Chi ha altri pianeti nel segno, si libererà di paure, rancori, sensi di colpa che non vi permettono di andare avanti.
Gemelli
La giornata è rovinata da un guasto tecnico, che vi farà comprare qualcosa di nuovo, ma che desideravate da tempo, elettrodomestico o auto che sia.
Cancro
Oggi i sentimenti sono passionali, via la solitudine, che è ormai un lontano ricordo. Evitate, tuttavia, di idealizzare la vostra persona del cuore.
Leone
Le coppie iniziano grandi e importanti progetti di vita: matrimonio, un figlio, una casa acquistare, una nuova attività.
Vergine
La giornata è adatta a rafforzare i legami con obiettivi condivisi. Attenzione al vostro senso critico, di cui non avete padronanza, che sarà al massimo livello.
Bilancia
Oggi non dovrete guardarvi le spalle o avvertire quel senso di inquietudine che avete percepito per mesi, gli astri sono attenti alle vostre necessità e vi sostengono.
Scorpione
Chirone e la Luna sono lì a lavorare in segreto, vogliono guarire e far affiorare alcuni dei lati più oscuri del vostro inconscio; se lottare o seguire la corrente è solo una decisione personale.
Sagittario
Godrete di stabilità e serenità in coppia, in famiglia, con gli amici. Il lavoro non ha difficoltà, né piccole né grandi, potrebbe essere solo ripetitivo e poco coinvolgente.
Capricorno
L’amore va bene e fa progetti per il futuro. Forti delle esperienze passate le coppie vivranno momenti di intensa complicità emotiva.
Acquario
Oggi qualche elettrodomestico va rimpiazzato, sono cose a cui vi dovete abituare, non fatene un dramma, le cose ogni tanto vanno cambiate.
Pesci
I single possono avere momenti felici e importanti; amori nati da poco si consolidano e crescono dando il meglio di sé.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.