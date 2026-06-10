Oroscopo del 10 giugno 2026

Ariete
Mercurio e Venere di traverso vi fanno cercare il pelo nell’uovo nelle relazioni, di qualunque tipo siano.
Toro
Oggi non ci sono pianeti ostili che vi potrebbero rendere difficile il cammino, dovete solo cercare di essere più puntuali nel rispettare le scadenze e gli impegni presi, ma, soprattutto, dovete guardarvi attorno
Gemelli
Nessuno di voi è escluso dal sentire la spinta emotiva uraniana, che distrugge e ricostruisce, senza fare sconti, meglio non opporsi.
Cancro
Avete ben due pianeti contrari, che mietono vittime ogni giorno, è vero, ma non per tutto, le quadrature che si formano per poche ore non possono incrinare le influenze benevole dello zodiaco.
Leone
Non perdete di vista i fini concreti che vi siete imposti, Giove nella vostra dodicesima casa radix, per intenderci quella dei nemici, vi protegge e vi dona un forte istinto e intuizioni provvidenziali.
Vergine
In particolare chi è single e cerca un legame deve darsi da fare.
Bilancia
Il rapporto con i figli più grandi è a rischio di contestazioni, di fughe; il dialogo potrebbe essere difficile per la vostra rigidità di azioni, che non permetteranno la comprensione.
Scorpione
Tutti i nati dal primo all’ultimo grado del segno avranno l’occasione che stavano aspettando; dimenticate le difficoltà dei giorni scorsi.
Sagittario
Tensioni in famiglia da risolvere, amori da consolidare, situazione improvvise a cui far fronte, a volte anche per questioni economiche.
Capricorno
Alcune notizie che stavate aspettando vi sorprenderanno per i risvolti inaspettati, prendete decisioni diverse dal solito.
Acquario
In amore gli aspetti non sono favorevoli, dimostrarsi permalosi non serve, siate voi stessi, dimenticate i dubbi o le paure di mostrare troppo i sentimenti, siate il meglio di voi stessi.
Pesci
Dovete porre in essere tutte le cose che avete in mente: richieste, domande, esami, concorsi, acquisti.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.