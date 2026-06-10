Oroscopo del 10 giugno 2026

Ariete

Mercurio e Venere di traverso vi fanno cercare il pelo nell’uovo nelle relazioni, di qualunque tipo siano.

Toro

Oggi non ci sono pianeti ostili che vi potrebbero rendere difficile il cammino, dovete solo cercare di essere più puntuali nel rispettare le scadenze e gli impegni presi, ma, soprattutto, dovete guardarvi attorno

Gemelli

Nessuno di voi è escluso dal sentire la spinta emotiva uraniana, che distrugge e ricostruisce, senza fare sconti, meglio non opporsi.

Cancro

Avete ben due pianeti contrari, che mietono vittime ogni giorno, è vero, ma non per tutto, le quadrature che si formano per poche ore non possono incrinare le influenze benevole dello zodiaco.

Leone

Non perdete di vista i fini concreti che vi siete imposti, Giove nella vostra dodicesima casa radix, per intenderci quella dei nemici, vi protegge e vi dona un forte istinto e intuizioni provvidenziali.

Vergine

In particolare chi è single e cerca un legame deve darsi da fare.

Bilancia

Il rapporto con i figli più grandi è a rischio di contestazioni, di fughe; il dialogo potrebbe essere difficile per la vostra rigidità di azioni, che non permetteranno la comprensione.

Scorpione

Tutti i nati dal primo all’ultimo grado del segno avranno l’occasione che stavano aspettando; dimenticate le difficoltà dei giorni scorsi.

Sagittario

Tensioni in famiglia da risolvere, amori da consolidare, situazione improvvise a cui far fronte, a volte anche per questioni economiche.

Capricorno

Alcune notizie che stavate aspettando vi sorprenderanno per i risvolti inaspettati, prendete decisioni diverse dal solito.

Acquario

In amore gli aspetti non sono favorevoli, dimostrarsi permalosi non serve, siate voi stessi, dimenticate i dubbi o le paure di mostrare troppo i sentimenti, siate il meglio di voi stessi.

Pesci

Dovete porre in essere tutte le cose che avete in mente: richieste, domande, esami, concorsi, acquisti.