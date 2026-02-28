Oroscopo del 1° marzo 2026

Ariete

Rimpiangete spesso che le cose non sia tutto bianco o nero, non dovete farlo, usate il vostro coraggio senza guardarvi indietro, il futuro è davvero luminoso.

Toro

Oggi tralasciate toni e atteggiamenti bruschi e non date ultimatum, limitate i danni e siate ragionevoli, a qualunque prezzo. Quando potete riposate e fate vostre abitudini green.

Gemelli

Oggi dovete essere pronti ad applicare quei correttivi a cui avevate già pensato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Cancro

Sul lavoro oggi dovete difendete da attacchi esterni le posizioni raggiunte; non fatevi abbattere emotivamente.

Leone

Nel fine settimana potete contare su un fascino magnetico capace di attirare sguardi e consensi; divertitevi senza pavoneggiarvi troppo.

Vergine

Meglio essere calmi sulle cose che non girano come noi vorremmo, è tutto passeggero.

Bilancia

Oggi prudenza su affari poco chiari su cui vi vorrebbero coinvolgere. Non abusate del vostro ottimismo caratteriale, ma siate astuti.

Scorpione

Giornata da trascorrere serenamente con la persona del cuore o in famiglia.

Sagittario

Piacevole giornata da passare in compagnia di amici veri, per rilassarsi e godere della reciproca compagnia.

Capricorno

Non date sfogo a malumori campati in aria per il puro gusto di lamentarvi, ogni impedimento diventa spesso un giovamento.

Acquario

In amore organizzatevi per il fine settimana, scegliete qualcosa di particolare o benefit che vi donino forza e splendore, al rientro sarete bellissimi.

Pesci

Usate la giornata di oggi per rinfrancarvi, rivedete vecchie foto o giocate a carte con amici, leggete un bel libro o riguardatevi un vecchio film romantico.