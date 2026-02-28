Oroscopo del 1° marzo 2026

Ariete
Rimpiangete spesso che le cose non sia tutto bianco o nero, non dovete farlo, usate il vostro coraggio senza guardarvi indietro, il futuro è davvero luminoso.
Toro
Oggi tralasciate toni e atteggiamenti bruschi e non date ultimatum, limitate i danni e siate ragionevoli, a qualunque prezzo. Quando potete riposate e fate vostre abitudini green.
Gemelli
Oggi dovete essere pronti ad applicare quei correttivi a cui avevate già pensato per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Cancro
Sul lavoro oggi dovete difendete da attacchi esterni le posizioni raggiunte; non fatevi abbattere emotivamente.
Leone
Nel fine settimana potete contare su un fascino magnetico capace di attirare sguardi e consensi; divertitevi senza pavoneggiarvi troppo.
Vergine
Meglio essere calmi sulle cose che non girano come noi vorremmo, è tutto passeggero.
Bilancia
Oggi prudenza su affari poco chiari su cui vi vorrebbero coinvolgere. Non abusate del vostro ottimismo caratteriale, ma siate astuti.
Scorpione
Giornata da trascorrere serenamente con la persona del cuore o in famiglia.
Sagittario
Piacevole giornata da passare in compagnia di amici veri, per rilassarsi e godere della reciproca compagnia.
Capricorno
Non date sfogo a malumori campati in aria per il puro gusto di lamentarvi, ogni impedimento diventa spesso un giovamento.
Acquario
In amore organizzatevi per il fine settimana, scegliete qualcosa di particolare o benefit che vi donino forza e splendore, al rientro sarete bellissimi.
Pesci
Usate la giornata di oggi per rinfrancarvi, rivedete vecchie foto o giocate a carte con amici, leggete un bel libro o riguardatevi un vecchio film romantico.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.