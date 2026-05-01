Oroscopo del 1° maggio 2026

Ariete

Oggi le esperienze personali elaborate nel vostro vissuto vi saranno d’aiuto, siate prudenti. Vi ricordo che con gli aspetti planetari c’è poco da scegliere.

Toro

Attenzione, oggi potrebbe riaffiorare il vostro spirito polemico e intransigente e crearvi qualche litigio in famiglia per cose banalissime: evitate.

Gemelli

La giornata per chi lavora in proprio è molto positiva, avrete più di una possibilità per mettervi in luce e dare lustro alla vostra attività, grazie anche a Venere nel segno, che vi rende magnetici e amabili.

Cancro

Oggi sul lato economico ci sono diversi spiragli positivi, buono il momento per investire o giocare con moderazione e per chi cerca un nuovo lavoro.

Leone

Urano vi darà una grande mano, siate fiduciosi nel futuro, con questi aspetti dovete agire anche se vi sentirete allo stremo, non è da voi leoncini arrendervi o rifiutare la lotta.

Vergine

La necessità di prendere decisioni in modo veloce potrebbe trasformarsi in uno stress per voi metodici, che potreste non sentirvi al meglio; serrate i pugni e andate avanti.

Bilancia

Oggi non prevede che possiate agire all’impronta, per quello basta il trigono di Urano, Plutone e Venere; come vedete, il momento è già pieno di tante sollecitazioni.

Scorpione

Giornata allegra, Urano non è più opposto dopo sette anni e, credetelo, vuol dire molto. Respirate e sorridete alla vita senza contrasti.

Sagittario

La giornata è da prendere con le pinze, nessuna discussione in famiglia o per la gestione della casa. Ricordatevi di essere più attenti alle esigenze di chi vi sta intorno.

Capricorno

Buone soluzioni e tante occasioni per dedicarsi a qualcosa di nuovo, che ha bisogno della vostra attenzione e che sarà per voi positivo.

Acquario

Oggi è possibile qualche pressione che potrebbe farvi esplodere, con qualche discussione per soldi, per un trasloco o per un cambiamento.

Pesci

Oggi dovete misurare bene le parole per evitare inutili complicazioni con colleghi e familiari. Non pensate sempre al sacrificio personale e non vittimizzatevi.