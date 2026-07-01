Oroscopo del 1° luglio 2026

Ariete
Oggi potrebbe palesarsi la necessità di una scelta sentimentale che procrastinate da tempo, siate onesti con voi stessi e se la fine è necessaria non perdete più tempo.
Toro
Oggi potrete tornare ai vostri ritmi, a cucinare, ai pomeriggi sul divano, qualche buon libro, insomma giornata senza troppi scossoni.
Gemelli
Oggi dovete stare attenti, potreste avere qualche momento di confusione o qualche male digestivo o male di stagione; non eccedete con il cibo.
Cancro
Oggi vi farà sicuramente bene uscire, incontrare amici, ma anche persone nuove che vi facciano svagare da qualche piccola malinconia che la Luna potrebbe causarvi.
Leone
Iniziate a guardarvi intorno, gestite nuovi accordi, fate piani per il futuro, sviluppate più attività a più scelte che vi diano il massimo del rendimento in ogni aspetto della vita.
Vergine
Le cose migliorano, anche perché Chirone, il pianeta della guarigione da ferite familiari e intime, è in posizione favorevole. Potrete ricevere soluzioni pratiche e inaspettate.
Bilancia
Nel campo professionale ci sono opportunità di creare alleanze, sottoscrivere contratti di grande efficacia, perché il momento è propizio.
Scorpione
Giove passa in Leone, il che significa che dovete stare attenti alle multe, alle tasse, alle bollette, alle pendenze. Le incombenze burocratiche, insomma, vanno tenute sotto controllo
Sagittario
Giove in Leone promette momenti di grande fortuna e occasioni insperate.
Capricorno
Bello il quotidiano. Le vostre finanze godranno di entrate inaspettate o gratificazioni concrete che premiano la costanza e la serietà che dimostrate sia sul lavoro che in famiglia.
Acquario
Oggi dovete stare attenti alle spese, alle incombenze fiscali, ai pagamenti, agli acquisti e alle questioni patrimoniali.
Pesci
Oggi avrete anche attimi davvero fortunati, le stelle sono protettive con voi, e assecondano le vostre ispirazioni più intime.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.