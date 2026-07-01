Oroscopo del 1° luglio 2026

Ariete

Oggi potrebbe palesarsi la necessità di una scelta sentimentale che procrastinate da tempo, siate onesti con voi stessi e se la fine è necessaria non perdete più tempo.

Toro

Oggi potrete tornare ai vostri ritmi, a cucinare, ai pomeriggi sul divano, qualche buon libro, insomma giornata senza troppi scossoni.

Gemelli

Oggi dovete stare attenti, potreste avere qualche momento di confusione o qualche male digestivo o male di stagione; non eccedete con il cibo.

Cancro

Oggi vi farà sicuramente bene uscire, incontrare amici, ma anche persone nuove che vi facciano svagare da qualche piccola malinconia che la Luna potrebbe causarvi.

Leone

Iniziate a guardarvi intorno, gestite nuovi accordi, fate piani per il futuro, sviluppate più attività a più scelte che vi diano il massimo del rendimento in ogni aspetto della vita.

Vergine

Le cose migliorano, anche perché Chirone, il pianeta della guarigione da ferite familiari e intime, è in posizione favorevole. Potrete ricevere soluzioni pratiche e inaspettate.

Bilancia

Nel campo professionale ci sono opportunità di creare alleanze, sottoscrivere contratti di grande efficacia, perché il momento è propizio.

Scorpione

Giove passa in Leone, il che significa che dovete stare attenti alle multe, alle tasse, alle bollette, alle pendenze. Le incombenze burocratiche, insomma, vanno tenute sotto controllo

Sagittario

Giove in Leone promette momenti di grande fortuna e occasioni insperate.

Capricorno

Bello il quotidiano. Le vostre finanze godranno di entrate inaspettate o gratificazioni concrete che premiano la costanza e la serietà che dimostrate sia sul lavoro che in famiglia.

Acquario

Oggi dovete stare attenti alle spese, alle incombenze fiscali, ai pagamenti, agli acquisti e alle questioni patrimoniali.

Pesci

Oggi avrete anche attimi davvero fortunati, le stelle sono protettive con voi, e assecondano le vostre ispirazioni più intime.