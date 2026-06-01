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Oroscopo del 1° giugno 2026

Di
Urania 3.0
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Oroscopo del 1° giugno 2026

Ariete

Dovrete cautelarvi e usare tante risorse per i cambiamenti positivi a cui dovete fare fronte.

Toro

Tutto è tranquillo e potrete godere di una sana ed equilibrata settimana.

Gemelli

Qualche contrattempo è possibile, dovuto o a un ritardo o a una scadenza dimenticata a cui dovete provvedere.

Cancro

Bisogna che vi muoviate con cautela e siate propensi al cambiamento.

Leone

Ci sono per voi un’infinità di risorse, usatele con arguzia.

Vergine

Settimana in cui mettere le cose a posto, non siate sospettosi né intransigenti.

Bilancia

Qualche noia e ritardo a causa di dimenticanze altrui, ma non ci saranno strascichi.

Scorpione

Vi aspetta una settimana importante, Mercurio favorevole vi sa consigliare per agire al meglio.

Sagittario

Organizzate le vostre risorse e i cambiamenti positivi o negativi a cui dovete fare fronte.

Capricorno

Tutto è sereno come non vi capitava da molto tempo, godetevi la settimana, che sarà molto equilibrata.

Acquario

Qualche malinteso è possibile, dovuto a un litigio sul lavoro o in famiglia, e che dovete risolvere al più presto.

Pesci

Bisogna che vi muoviate con cautela e che siate pronti ad accettare i cambiamenti positivi. Buone nuove.

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Autore Urania 3.0

Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.

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