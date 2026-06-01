Oroscopo del 1° giugno 2026

Ariete
Dovrete cautelarvi e usare tante risorse per i cambiamenti positivi a cui dovete fare fronte.
Toro
Tutto è tranquillo e potrete godere di una sana ed equilibrata settimana.
Gemelli
Qualche contrattempo è possibile, dovuto o a un ritardo o a una scadenza dimenticata a cui dovete provvedere.
Cancro
Bisogna che vi muoviate con cautela e siate propensi al cambiamento.
Leone
Ci sono per voi un’infinità di risorse, usatele con arguzia.
Vergine
Settimana in cui mettere le cose a posto, non siate sospettosi né intransigenti.
Bilancia
Qualche noia e ritardo a causa di dimenticanze altrui, ma non ci saranno strascichi.
Scorpione
Vi aspetta una settimana importante, Mercurio favorevole vi sa consigliare per agire al meglio.
Sagittario
Organizzate le vostre risorse e i cambiamenti positivi o negativi a cui dovete fare fronte.
Capricorno
Tutto è sereno come non vi capitava da molto tempo, godetevi la settimana, che sarà molto equilibrata.
Acquario
Qualche malinteso è possibile, dovuto a un litigio sul lavoro o in famiglia, e che dovete risolvere al più presto.
Pesci
Bisogna che vi muoviate con cautela e che siate pronti ad accettare i cambiamenti positivi. Buone nuove.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.